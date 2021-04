El tremendo 'zasca' de Fernando Roig al Atlético de Madrid

Las reacciones en el fútbol español al anuncio la creación de la Supoerliga europea no cesan. Todos los clubes se han manifestado en su contra y algunos presidentes han sido bastante duros.

Es el caso de Fernando Roig, presidente del Villarreal CF. El dirigente del conjunto castellonense, además, ha personificado en los tres clubes españoles que formarán parte de la Superliga europea, Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, y lo ha hecho especialmente con el conjunto colchonero.

En declaraciones a Radio Marca y preguntado por la posibilidad de que los tres equipos sean expulsados de LaLiga que se reúne mañana al completo con la ausencia de los tres equipos mencionados, esto ha dicho Roig: "No se expulsa a nadie de LaLiga, se van ellos. Yo no he hablado con nadie de estos tres clubes. Teníamos que haber hablado, pero ni nos consideran. El Atlético de Madrid en otros momentos pidió favores al Villarreal y sí nos llamaban por teléfono para hacer cosas, pero ahora, nadie me ha llamado...".