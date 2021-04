El enigma Gayà y las leyes del mercado

En estos momentos no se puede afirmar que el Valencia CF quiera vender a José Luis Gayà el próximo verano, pero tampoco se puede afirmar que no lo vaya a vender porque una cosa son las intenciones y otra las realidades. Y la realidad es que en tiempos de incertidumbre, Meriton adopta una postura financiera conservadora y la lleva al extremo, por lo que puede verse obligado a tener que vender a Gayà. Si llega ese momento, primará la opción de cuadrar la cuentas. Pero para que se dé esa situación tiene que darse antes una serie de acontecimientos.



La intención es renovarle el contrato

La postura de Meriton con el capitán del Valencia CF sigue siendo clara: quiere ampliar su contrato. La vinculación de Gayà con el conjunto de Mestalla finaliza en junio de 2023 y la intención es ampliarlo más tiempo, por ello el pasado mes de marzo hubo una reunión en las oficinas del Valencia CF con los representantes del futbolista de Pedreguer, la empresa Toldrá Consulting. Desde entonces hasta ahora ha habido pocos avances pero la reunión en sí misma es la prueba de la intención del Valencia CF porque eso mismo fue lo que se trasladó a los agentes del futbolista. La conclusión del jugador a la reunión era esperar y sobre todo, priorizar el proyecto. El capitán está en estos momentos plenamente centrado en lo deportivo porque la situación del equipo es delicada. Tiene contrato en vigor y está tranquilo.



Mandan las leyes del mercado

Pero el Valencia CF está sujeto a las leyes del mercado. En contextos de incertidumbre apuesta por un modelo económico conservador y eso significa que hay que hacer lo que sea para no generar deuda, y como la única manera que encuentra de generar ingresos para que se igualen con los gastos es vender futbolistas, pues venderá futbolistas. De momento hay dos clubes poderosos del fútbol español que buscan lateral izquierdo para la temporada que viene y constituyen en sí mismos una amenaza. Uno es el Atlético de Madrid de Simeone. Al técnico argentino le ha gustado Gayà, de hecho lo tiene en mente desde hace varias temporadas. El otro es el FC Barcelona donde está Mateu Alemany, que tiene en alta consideración a Gayà y lo conoce bien de sus años como director general del Valencia CF.

El Barça quiere vender a Junior

En cuanto al FC Barcelona se refiere, ya ha tomado la decisión de traspasar a Junior Firpo y acudir al mercado en busca de un recambio, pero hay matices importantes que hacer. Mateu conoce bien a Gayà pero el primer perfil que está buscando el FC Barcelona para ese puesto no se ajusta al del capitán del Valencia. La primera intención del Barça es fichar un lateral de un perfil más físico. De hecho, es la gran obsesión de todos los grandes de Europa. En este sentido, y por simplificar, si no es un jugador determinante en ataque como Jordi Alba, que en defensa sea como Ferland Mendy, lateral del Real Madrid, un jugador con un mucho motor y mucha envergadura. Pero además hay otro factor que hace que Gayà esté en la agenda del Barça pero no como prioritario, y es su precio. El Valencia CF puede vender a Gayà o no, pero el de Pedreguer no es un lateral barato, al contrario, tiene un buen sueldo y está cotizado. En este sentido, el periódico Mundo Deportivo publicaba semanas atrás que la inversión que el Barça tenía prevista para Gayà era de quince millones de euros más variables. ¿Sería Meriton capaz de venderlo por quince millones? Parece arriesgado pero el pasad reciente invita a dejar la puerta abierta porque Valencia CF y su planificación deportiva están sujetos al mercado. Venderá a los jugadores que los equipos quieran comprar. Y con el precio pasa lo mismo.



Gaya no ha dado síntomas de querer salir

Y por último falta la postura del jugador. Gayà está ahora concentrado en lo deportivo porque sabe la responsabilidad que asume como capitán. Su implicación está fuera de toda duda y sobre todo, desde el club se asegura que no ha emitido un solo síntoma de querer abandonar el club.