La Eurocopa, el estímulo para el sprint final en la Liga

En menos de mes y medio, exactamente el 11 de junio con el enfrentamiento entre Turquía e Italia en el estadio Olímpico de Roma, echará a andar la Eurocopa de naciones 2020 que la pandemia del coronavirus obligó a postergar en el calendario. Varios jugadores de la plantilla del Valencia CF sueñan con representar a su país en la cita más importante del fútbol europeo si de selecciones se trata. Cinco de ellos, por este orden, son los que mayores opciones tienen de representar en la Euro al club de Mestalla: Daniel Wass, José Luis Gayà, Jasper Cillessen, Denis Cheryshev y Gonçalo Guedes. Los cinco, sin embargo, deben aprovechar antes el impulso de querer estar en el gran torneo para liderar al equipo en las últimas cinco jornadas y no permitir que el equipo llegue sin la salvación definida a las últimas dos jornadas de la Liga.

Los cinco, además, son jugadores con roles importantes en la plantilla entrenada por Javi Gracia. Gayà es el capitán. Wass, el hombre más utilizado por el entrenador navarro. Cillessen, el portero que en apenas unos partidos reforzó la seriedad y solidez del sistema defensivo. Cheryshev, un fijo en el extremo izquierdo cuando las lesiones así lo han permitido... Y Guedes, el atacante más determinante del equipo si centra los cinco sentidos en el terreno de juego. La mayoría de los pocos puntos logrados desde finales de enero, siete, son gracias a sus dos goles y cinco asistencias.

Gayà y Wass cuentan con plaza fija con España y Dinamarca, respectivamente. No obstante, en los últimos tiempos el '14' del Valencia ha notado como en la selección de Luis Enrique, donde nadie puede sentirse titular indiscutible, ha crecido la competencia que ofrece Jordi Alba. El estado de forma del barcelonista ha mejorado y también lo ha demostrado en la Roja. Después de la titularidad de Gayà frente a Grecia en la última tanda de partidos, los que abrieron la clasificación para el Mundial de Catar, el catalán jugó los 180 minutos frente a Kosovo y Georgia en los que dio tres asistencias de gol. Para Daniel Wass, en cambio, la competencia es menor. El comodín del Valencia ha jugado como titular en los ocho partidos desde que Kasper Hjulmand fue nombrado seleccionador danés a mediados de 2020.

En Países Bajos, por su parte, no habría dudas con Jasper Cillessen si las lesiones no le hubiesen golpeado como lo han hecho esta temporada. Hasta octubre fue el titular de la oranje con actuaciones destacadas, pero entonces una rotura en el cuádriceps lo frenó durante algo más de tres meses. Al volver enseguida recuperó la confianza de Frank de Boer tras cinco buenos partidos en el Valencia... hasta que se hizo un esguince en la rodilla en el calentamiento del partido que significaba su regreso a la selección en Estambul, Turquía-Holanda. Este domingo se espera su vuelta a la portería del Valencia y nadie duda de que, a su nivel habitual, será el arquero titular de los holandeses en la Euro.

Una historia parecida es la que puede vivir Cheryshev con Rusia, aunque para él un lugar en el once de Cherchesov no estará tan seguro. Eso sí, el seleccionador le hará un hueco en la lista de no haber más lesiones. Precisamente, si juega este domingo frente al Barcelona, Denis cumplirá un centenar de partidos oficiales con la camiseta del Valencia, repartidos entre 2015 y 2021. Mientras tanto, Daniel Wass, por su parte, alcanzará los 100 en la Liga como valencianista. Además, en breve rebasará los 103 que sumó con el Celta.

Para terminar con la Eurocopa, pese a encadenar méritos en las últimas semanas, Guedes no lo tiene sencillo. Esta temporada 2020/21 solo ha jugado un partido con el combinado luso de Fernando Santos. No lo hace desde septiembre frente a Suecia. Por último, sin apenas minutos, la azzurra absoluta se antoja una utopía para Patrick Cutrone, que no la pisa desde su debut hace tres años.