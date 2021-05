La respuesta de Meriton a la oferta de Gérard López

Peter Lim afirmó recientemente al Financial Times que el Valencia CF no estaba en venta. A su vez, Anil Murthy hizo lo propio la semana pasada cuando al salir de la ciudad deportiva se le cuestionó, entre otras cosas por la manifestación del sábado pasado contra la gestión de Meriton: "Peter Lim no vende, no ha cambiado la situación".

Pues bien, la noticia de este viernes en la que L'Equipe apunta al interés de Gérard López en comprar el Valencia CF no habría cambiado el parecer de Meriton. La oferta ha sido rechazada.



Oferta por el Valencia CF

Desde Francia aseguran que el ex dueño del Lille valora el precio de compra en unos 180 millones de euros, además de incluir otros 100 millones para solucionar los problemas financieros. Está por ver si López insiste en el club de Mestalla y sube su oferta para tentar a Peter Lim o bien centra sus esfuerzos en otas opciones que tiene abiertas como el Southamton inglés o el Genoa italiano. De hecho, según ha podido saber este periódico, en estos momentos, es muy probable que López termine adquiriendo el Genoa.