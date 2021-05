Parejo, muy emocionado tras ganar la Europa League con el Villarreal

Dani Parejo fue uno de los 'groguets' más emocionados tras proclamarse el Villarreal CF campeón de la Europa League. El centrocampista, uno de los refuerzos del conjunto 'groguet' este curso, expresó su felicidad en los micrófonos de Movistar + tras la conclusión del encuentro

"Ha sido una temporada muy larga y muy dura y hoy era día para hacer historia. Qué mejor manera de cerrar la temporada que con un partido como este, estoy sin palabras", aseguró el medio de Coslada, que quiso recordar la ausencia del presidente, Fernando Roig, a quien la UEFA no le dejó acceder al estadio pese a su test negativo después de ser contigiado de COVID. "El presidente se merece esto, y aunque no esté aquí, afortunadamente está bien de salud. Este primer título del Villarreal va por él. Estamos muy tristes de que no esté aquí".

El futbolista expresó la dificultad de ganar el partido, reconoció el nivel del Manchester United, pero matizó que el equipo "supo manejar el partido". "Ha sido un encuentro muy duro y hemos sufrido mucho. Hemos sabiido manejar los ritmos del partido, cuando hemos estado bien y cuando hemos sufrido. La tanda de penaltis ha sido increíble, hemos metido todos los goles, incluso el portero. Quiero dedicarle este trofeo también a mi familia, que no está aquí", añadió prácticamente entre lágrimas Parejo.

Parejo, de igual modo que Albiol, reconoció que la tanda de penaltis fue espectacular. "No habíamos ensayado con tantos jugadores, cuando nos hemos juntado todos hemos dicho que íbamos ganar porque lo merecíamos, porque somos una familia. Somos campeones y jugaremos la Champions. Esto es increíble", zanjó.