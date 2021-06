Desayuno con Berlanga

Murió dos días después de ver el debut de Isco Alarcón y Paco Alcácer en Mestalla. Aquella noche del 11 de noviembre de 2010 los de Emery golearon al Logroñés 4-1 en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa, con dos tantos del canterano malagueño y muy buena actuación del de Torrent, que se estrenó en el primer equipo con 17 años. Luis García Berlanga le comentó a su hijo Fernando, con el que veía los partidos del Valencia en televisión, las buenas maneras de Isco. El cineasta, que cumpliría cien años el próximo sábado, siempre tuvo un buen gusto futbolístico, y pese a vivir en Madrid seguía la actualidad de su equipo y muchas veces se dejaba caer por Mestalla. El director de Bienvenido, Mister Marshall es uno de los muchos valencianistas ilustres, igual que el recientemente fallecido Francisco Brines. Sin embargo, lo más insigne del Valencia es su afición. Pirotécnica y plural, pero muy fiel. Como se oía antes en el campo, pasan los jugadores, los entrenadores y los presidentes, pero siempre queda esa grada indomable. Ahora que se acerca, parece, la vuelta escalonada a los estadios, el inquilino del palco de Mestalla se falta de nuevo con los abonados, los legítimos representantes del pueblo de Mestalla. Está demostrado que él y su amo disfrutan con el campo vacío de voces, por eso juegan en contra de los valencianistas que pese a la crisis sanitaria y económica, desean volver a ver a su equipo, aunque sea el más irreconocible de los últimos años. Bordalás tiene un proyecto, esperemos que le dejen, pero la principal obligación de los actuales propietarios del club es tratar bien a sus seguidores. Que se olviden de los manuales de marketing anglosajón, porque aunque el fútbol es universal, sin entender lo local la empresa fracasa. Pese a los años que lleva por aquí, es inquietante que Anil Murthy no se haya dado cuenta que somos más de esmorzaret que de breakfast. Antes de la próxima, el presidente debería ver más cine de Berlanga. Supongo que les gustó Bienvenido, Mister Marshall, pero seguro que no entendió la crítica. También debería ver pronto Los jueves, milagro y Plácido, y prestar mucha atención a El verdugo. Porque en un supuesto imaginario desayuno entre Berlanga y Murthy, lo primero que le tiraría en cara el genial maestro es que Lim, y sus representantes en el Valencia, nos prometieron que ya no habría más Isco, Alcácer, Emery (y muchos más) que tendrían que salir de Mestalla para ganar títulos.