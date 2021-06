Rubiales critica a RTVE y alerta de más posibles positivos en España

A Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le sentó muy mal la decisión de RTVE de pasar el partido de la selección española contra Lituania a 'Teledeporte' en vez de darlo en directo por La 1, tal y como estaba inicialmente programado. El máximo dirigente federativo la calificó de "decisión equivocada" y recordó que se perdió así una gran oportunidad para apoyar a la Roja en unos momentos complicados tras el positivo por COVID de su capitán, Sergio Busquets.

Rubiales fue contundente al referirse a TVE. "Esto va para los de arriba. Por primera vez en la historia han tomado la decisión de teniendo un partido programado en el primer canal pasarlo a otro. Hoy necesitábamos más apoyo que nunca. Si se quiere respetar a los jugadores, a la selección y la FEF, este no es el camino. Ojalá traten con más respeto y más cariño a la selección de todos los españoles. Sobre todo en un momento de debilidad", declaró.

El presidente de la Federación defendió a los jugadores y reconoció que en las próximas horas pueden detectarse más casos de coronavirus. "Estamos con un positivo, pero pueden venir más positivos. Es probable que ocurra, pero estos jugadores merecen un respeto y también el escudo que llevan en la camiseta", avanzó.

Y aseguró que "no hay una profesión en España que obligue a sus empresas a ceder a sus trabajadores a hacer algo. Y eso hacen los jugadores, que van obligados, pero contentos y orgullosos de defender a su país. Está regulado por ley, un jugador no puede decir que no".