Un genial Bardhi no fue suficiente

Un genial Bardhi no fue suficiente SD

Macedonia del Norte escribió su primera página en una Eurocopa con derrota pero con una actuación para ser optimistas. El combinado dirigido por Igor Angelovski fue capaz de tirar de ímpetu y rehacerse al gol inicial de Leiner. Consiguió igualar fuerzas e intimidar a su rival, pero en la segunda parte sucumbió contra una Austria que fue de menos a más y acabó llevando el partido hacia sus intereses. Sin embargo, quien no desentonó en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego fue Enis Bardhi, único y primer represenante del Levante en sus ciento once años de historia.



El '17' disputó ochenta y dos minutos y fue uno de los principales artífices de que su selección tuviera argumentos para contrarrestrar las embestidas austriacas. Partiendo desde la posición de interior, aunque no tan escorado a banda como bajo la batuta de Paco López, Bardhi se recreó y dio una lección de entereza y tesón en los distintos contextos en los que tuvo que participar. Nunca renunció a mostrar su capacidad para superar líneas a través del regate y se solidarizó en labores defensivas para después sacar el balón jugado desde atrás. Además, dibujó un exquisito pase clave, que sirvió para pillar por sorpresa y romper la línea defensiva rival, a Boban Nikolov, provocando la mejor oportunidad de Macedonia del Norte y desaprovechada posteriormente por un Pandev que mandó por encima de la portería el rechace.





Ficha técnica

3.- Austria: Bachmann; Lainer, Dragovic (Lienhart, m.46), Hinteregger, Ulmer; Laimer (Baumgartlinger, m.93), Schlager (Ilsanker, m.94); Baumgartner (Gregoritsch, m. 58), Sabitzer, Alaba; y Kalajdzic (Arnautovic, m. 59).

Seleccionador: Franco Foda

1.- Macedonia del Norte: Dimitrievski; Alioski, Musliu (Ristovski, m.86), Velkovski, Ristovski, Nikolov (Bejtulaim m.63); Elmas, Ademi, Bardhi (Trickovski, m.82); Trajkovski (Kostadinov, m.63) y Pandev.

Seleccionador: Igor Angelovski

Goles: 1-0, m.18: Leiner; 1-1, m.28: Pandev; 2-1, m.78: Gregoritsch; 3-1, m.89: Arnautovic.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia). Amonestó a Trajkovski (m.42) y Alioski (m.52) por Macedonia del Norte; y a Lainer (m.85) por Austria.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo C de la Eurocopa disputado en el estadio Estadio Nacional de Bucarest (Rumanía) ante unos 10.000 espectadores.