Si alguien no lo entiende, que se vea Pulp Fiction

Mis respetos una vez más para Paco López. Y mi más profunda admiración por cómo mantuvo la templanza después de que el champán corriera en el vestuario y Quico rompiera a llorar con el gol salvador de Boateng, tal vez el jugador que mejor radiografíe lo que ha sido el Levante de la 17/18: una plantilla bastante mejorable a la que hasta el cambio de técnico no se le estaba sacando partido. En pleno éxtasis con una victoria en el '93 que valía una permanencia había que tener la cabeza muy fría y la lengua entrenada para recordar que aún quedan 15 puntos por jugarse y que hay que seguir peleando. No era fácil decirlo, pero lo dijo, que es lo que tenía que hacer, y encima totalmente tranquilo y consciente de que el objetivo, salvo auténtico cataclismo, está conseguido sin ni siquiera haber llegado todavía a 38.



Más allá de Paco López

El Levante ha pasado de dejarse puntos en los últimos minutos a ganarlos y ésa es, sin duda, la gran aportación de Paco López a un grupo que con la moral recuperada le ha ganado a los rivales de su Liga sobre la bocina. Reducirlo todo a una cuestión psicológica es un flaco favor a un técnico que ha demostrado un dominio amplio de muchas facetas. Pero es indiscutible que su eficiencia ha estado a la altura de ese señor Lobo (para profanos, véase Pulp Fiction) con nervios templados y capaz de tenerlo todo así de bajo control.



Sí, la misma cantinela

Conseguido ya virtualmente el objetivo, volvemos de nuevo con la cantinela de que hay que empezar a poner las piedras del próximo proyecto y dejar claros cuáles van a ser sus responsables, si va a haber o no una reestructuración y, sobre todo, si Paco va a ser el entrenador. Para lo bueno y para lo malo, igual que semanas atrás tampoco lo hacía el pesimismo, la euforia no debería evitar un análisis en profundidad más allá de los resultados. Sin ir más lejos uno del partido contra el Málaga, tal vez el peor desde el relevo en el banquillo y gráfico sobre todo en la primera parte de lo que ha sido gran parte de la temporada. Igual que hace un año, el club se encuentra en un momento clave para impulsarse en materia deportiva separando el grano de la paja. Llegados aquí no hay mejor consigna que tener las ideas claras e ir a muerte a por ellas sin importar para nada el qué dirán.



