A ver quién es el próximo que ficha Lopetegui

Lo mejor está por jugarse, pero que levante la mano quien a estas alturas no se haya empachado de Mundial y tenga el gusanillo de que empiecen los bolos de pretemporada. Con España fuera de combate es otra cosa y eso que la Roja, en realidad, no ha perdido cota de pantalla. Al final van a tener razón los del Chiringuito con que hay una estrategia para echar a Cristiano. Sí, la orquestada por Florentino a dos días del estreno en Rusia. Los focos encima de quién va a ser el próximo seleccionador, o a qué otro internacional se lleva el traidor de Lopetegui, mientras que el Madrid hace y deshace para que parezca que no es su vedette la que lo deja plantado. Hoy por hoy Florentino van tan sobrado que, como cortina de humo, ni siquiera le hacía falta que de las cloacas del estado saliera algo como lo del hígado de Abidal.



Culpable 'Bob' Martínez

Que el Mundial se nos esté haciendo bola no significa que nos perdamos los partidos, ni las previas, ni los vestuarios. Mucho menos los memes de Neymar rodando. Tampoco que anoche no fantaseasemos con un tipo tan poco lopeteguiano como Roberto Martínez al frente de la selección. Un entrenador que como todo el mundo sabe es el culpable de que Arouna no volviera al Levante la primera de las mil y pico veces que lo intentó Quico. 'Bob' es la sensatez de Marcelino, la osadía de Paco López y la garantía de Luis Enrique pero sin cara de perro. Demasiado bonito para que Rubiales no acabe fichando a Míchel, ese engreído al que Juan Ignacio puso en su sitio en Atenas. O a Quique Flores, un candidato potable con la pega de que acaba por no quedar bien en casi ningún equipo.



El vodka del Bolillo

Hablando de entrenadores, hace bien el Valencia en tratar de asegurarse no más allá de septiembre a uno tan bueno como el suyo. Lo hizo también en cuanto acabó LaLiga con Superlópez el Levante, que por cierto ha fichado para el filial a Tevenet, candidato de Tito el año de Segunda para hacerse cargo del primer equipo. Todo empieza por el banquillo y ahí está la batería de acontecimientos de las últimas semanas para demostrarlo. Desde la espantada de Zidane a la avaricia de Lopetegui pasando por el reality de Sampaoli, las trampas con los dorsales del coreano Shin Tae Yong o el vodka que ya no se beberá El Bolillo Hernán Gómez.

