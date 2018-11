Sin chorradas, que si no habrá tortas

Esto se termina y de aquí a final de año va a ser difícil, si no imposible, escribir una historia más viral que la del balonazo de Morales. El pequeño Pablo, confesó de haber intentado blocar el disparo, ha salido con la escayola hasta en el Telediario de La 1. Una anécdota que al Levante UD le ha valido una campaña de marketing gratuita con la que ha ganado imagen y cuota de pantalla. Pero sobre todo una muestra más de que el mejor activo son todos los 'Pablos' del Club de los Niños. Y es que su historia no es más que el reflejo de los nuevos tiempos. Un chaval de 8 años que, igual que no se quiso ir de La Cerámica teniendo el brazo roto, tampoco se rajó durante el diluvio del día del Leganés. Savia nueva, criado en un entorno de Primera y cien por cien granota.



Ya falta menos para Iborra

Siempre habrá algún tarao poniéndolo en duda, pero cien por cien granota es también Iborra. El medio del Leicester, tras meterse entre pecho y espalda 90 minutos contra el West Ham la noche del accidente en el King Power Stadium, salió del vestuario celebrando precisamente la victoria por 2-0 del Levante UD. Lo reveló Raúl Cuello, presidente de Levante Fans y amigo personal suyo, en ¡Vibra la Grada!, su columna de los jueves. Raúl, como tantos otros, no ve la hora de que Ibo vuelva a casa. Todo el mundo está convencido de que lo hará, incluidos el club y el jugador. Solo falta saber cuándo.



Granotas con mucho valor

Que Iborra ha estado muy cerca lo sabe también Coke, uno de sus amigos en la plantilla. El ex del Sevilla estaría encantado de reencontrarse con él, aunque se alegra de que no haya sido este año porque eso habría significado salir por la puerta de atrás del Leicester. Es una de las reflexiones de una entrevista que saldrá publicada mañana y en la que da cuenta también de una historia humana no tan viral como la de Pablo, pero sí con carga de profundidad. Se ha involucrado en un proyecto para construir una escuela en Senegal.



Una historia que reescribir

En historias como las de Pablo, Iborra y Coke, no hay duda de que Felip Bens y José Luis García Nieves tienen material del bueno para alargar la 'Historia del Llevant' con un quinto tomo sobre la década prodigiosa del Decano. Diez años de ensueño en los que el club que languidecía en 2008 se ha transformado en uno de Primera con todas las de la ley. Un proceso con nombres propios en el que brilla con luz propia Paco López, posiblemente la historia personal más bonita de todas. Habrá tortas por escribirla, seguro. Y más seguro aún, habrá tortas por ficharlo. Señores del club, déjense de anexos y chorradas y pongan en valor al mejor entrenador de sus 110 años de vida.



