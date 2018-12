Porque no está en el Barcelona o en el Madrid

Vuelven Campaña y Morales, los dos internacionales que la Roja le está negando al Levante. Tarde o temprano algún granota tendrá que ser y la verdad es que, al menos para el andaluz, la ocasión la pintan calva. En la última lista estuvo a tiro de piedra y a diferencia del Comandante, por edad y experiencia en las categorías inferiores su ausencia va a ser del todo injustificable si continúa saliendo a recital por partido. Decía en su entrevista Cabaco, internacional de nuevo cuño con Uruguay, que si Campaña jugase en el Real Madrid o el FC Barcelona ya lo habrían convocado. Lo dice él y lo piensan en el club, donde ya se han puesto manos a la obra con su representante para el blindaje.



Campaña y el futuro

Pese a estar en la mesa desde antes del verano, la realidad es que el blindaje de Campaña es una operación envenenada que no ha empezado todo lo bien que debería y que, por descontado, tampoco tiene pinta de salir barata. La decisión de si convertirlo o no en el jugador mejor pagado de la plantilla es de enorme calado y va a servir también, dicho sea de paso, para medirle realmente el aceite al asunto de la dirección deportiva. No hay noticias sobre si la idea de Quico y el Consejo es la de ofrecerle la renovación a Tito, una incógnita que ha convertido esta parcela en una trinchera en la que se suceden hostilidades e intrigas pero que, por contra, no tiene al club paralizado. Aunque la mayoría no sepa de la misa ni la mitad respecto a cómo se está haciendo, lo importante es que el club está en marcha tanto con renovaciones como con fichajes



Con negociaciones abiertas

La de Campaña, por tanto, no es la única negociación abierta. Si no pasa nada raro, lo de Postigo va a arreglarse, si bien es cierto que cosas más extrañas se han visto. Por ejemplo, que a día de hoy lo de Toño esté roto o que al final Jason tenga en la mesa una oferta de cuatro temporadas. El gallego puede renovar o no, pero tampoco hay que ser una eminencia para darse cuenta de que su prioridad ha sido otra.



Vuelve la época de fichajes

Con enero a la vuelta de la esquina, todo apunta cada vez más a que en el mercado de invierno va a haber movimiento tanto de entradas como de salidas. Alrededor de casos como el de Raphael, dispuesto a jugar con el filial si lo dejaran, o los de Vukcevic y Simon hay mucha tela que cortar durante las próximas semanas.



