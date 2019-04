Ahora sí que ha dejado de sonar el runrún

El Levante UD ya estaría salvado si no fuese por el puñetero VAR, esa herramienta que en vez de para impartir justicia en los partidos se está destinando más bien a manipularlos calculadamente. Al menos en los que conciernen a los granotas, obligados a la fuerza a pensar raro ante el criterio de que en caso de duda hay que perjudicarlos. Aunque esta vez el penalti a Morales no terminó fuera del área y en la dudosa posición del Chimy por los pelos está todo en regla, conviene recordar que la película del descenso sería muy distinta con los siete puntos que como mínimo se han evaporado. No habría rastro de la ansiedad que contra el Huesca atenazó a los jugadores, empujados ayer a jugar la primera de las finales que se les vienen, la mayoría por fortuna en un Ciutat que superó sobrado la prueba de madurez que tenía.

La explosión de Quico en nombre de todo el levantinismo ha servido para unirlo y de manera didáctica también para no buscar a los enemigos dentro de casa. No hay runrún que valga y ni siquiera más acritud de la cuenta para un Jason que en otras circunstancias, pese a la contagiosa bienvenida en plena congoja de Levante Fans cantando «xoto el que no bote», ni habría entrado. El gallego estuvo precipitado, pero no más que Simon, así que de aquí al final tiene que ser un refuerzo disponible no sólo a domicilio.



La tregua es para todos

El VAR no es una excusa sino una de las dos gravosas condenas del equipo. La otra es la defensa, un drama partido tras partido no por la línea en sí ni por el sistema sino por las prestaciones, todavía más el día que te faltan dos centrales por sanción y a los 12 minutos para más inri se te lesiona el tercero, otra vez el recién renovado Postigo. Los números cantan y con un balance tan pobre es un auténtico milagro que el Levante UD, a pesar de los pesares, siga dependiendo de sí mismo. Como pasa con Jason, la tregua hasta junio debe ser para todos, pero hasta Paco López dejó sin quererlo un mensaje de esos con carga de profundidad cuando explicó porqué no cierra los partidos. El míster ha sido capaz de convertir a los buenos que tiene en centrocampistas con valor de dos dígitos, pero la sombra de Lerma es alargada y ni con mil y un dibujos se está borrando. Aunque Rochina sería la repera con la batería de un Nokia, hay energía de sobra con la carga que lleva más la antena de Bardhi, la cobertura de Campaña, el olfato de Roger y la picadura de Morales.



Más opiniones de Rafa Marín.