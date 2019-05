A ganar con o sin el Messi del Levante UD

Los que torcieron el morro con la suplencia de Morales en el Camp Nou tal vez hayan entendido ahora los porqués de una decisión técnica con la que no se pretendía otra cosa que proteger a un jugador físicamente al límite de cara a las dos finales por la permanencia que le esperan al Levante UD, la de este sábado ante el Rayo y la de la próxima semana contra el Girona. Aunque un esguince, incluso doble, es siempre una acción fortuita, hay lesiones que para el cuerpo técnico y médico de un club profesional entran dentro de lo previsible. Y el Comandante, que lleva una buena tunda de partidos, estaba al límite. Encima por su manera de jugar el suyo no es precisamente un caso fácil de gestionar por el sobreesfuerzo de sus cambios de ritmo y picos de velocidad.

A estas alturas los que torcieron el morro no son los únicos conscientes de su importancia en el equipo, pero es que para dosificarlo nunca es un buen momento y todavía menos con la permanencia en juego. A Paco López la primera parte contra el Barcelona le pareció el menos malo y por eso lo dejó en el banquillo, igual que hizo Valverde con Messi, un crack que sin quererlos comparar es al Barça lo que Morales al Levante. Sin él, aunque con apuros, el equipo aguantó el resultado y con él, pese al gol de la bestia argentina, el Levante le enseñó al Liverpool el camino de cómo al menos intentarlo. Un diez para el míster.



El mejor de la historia

Que Morales es el Messi del Levante, sin complejos, ha vuelto a quedar aún más claro esta semana. Cuando se lesionó el martes el club intentó que no se enterara nadie y, aunque nosotros hicimos nuestra faena confirmando el percance y la gravedad del mismo, desde entonces se ha jugado al gato y el ratón con si llegará o no a tiempo. Hoy se verá qué ocurre, aunque vaya por delante que con un problema así cualquier otro futbolista no jugaría. Pero Morales es Morales.

Un futbolista por el que hay que cruzar los dedos para que si no está contra el Rayo, ya se verá si de titular o suplente, que se recupere a tiempo para Girona. Y sí, largo ya los tiquismiquis de su alrededor porque con los datos en la mano tal vez sea ya el más importante de la historia granota. Alguien al que aun así se pasa a cuchillo por sus picos de forma pese a ser una garantía de regularidad, tal y como demuestran los 194 partidos de Liga que ha encadenado sin causar por baja por lesión. Una auténtica barbaridad. Con él en el campo o apoyando afuera, nada de torcer el morro, ¿eh?. Hay que salir a ganar.