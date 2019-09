Lo que dicen del mercado y lo que se callan

En el repaso al mercado que hicieron Quico y Manolo hay una cosa que no se discute y es que habiendo vendido a Campaña, aunque ellos no le pusieron nombre, adiós al problema del fair-play. Sin embargo, tan evidente como que el Levante UD se ha quedado al límite con 60.000 euros de saldo, también lo es que la plantilla está descompensada y que las cosas podrían haberse hecho distintas de no haber salido con un peaje de 15 millonazos.

El presidente y el secretario técnico no le cargaron el muerto a nadie por los 30 y pico jugadores en nómina o las fichas por encima del kilo, y eso que podrían haberlo hecho sin faltar a la verdad. En lugar de eso, y a costa de una mentira piadosa, ambos adoptaron una postura diplomática. La realidad es que la que hay es una plantilla que tanto a Quico y a Manolo como a David y a Paco les gusta. Pero aunque eso se lo tengan que callar, la verdad es que sin los 20 millones de despilfarro del año pasado habrían hecho otra, la que querían en lugar de la que han podido. A expensas de comprobar qué dibujo es el que se impone, ya que durante las tres primeras jornadas ha ido evolucionando, defensivamente el lateral derecho flaquea y eso que hay tres en nómina.

Además, sobre el papel faltan extremos, si bien con el 4-3-3 el míster puede apañarse y no son tan necesarios, mientras que los fichajes de Sergio León y Melero es cierto que suben el nivel pero a la vez generan cierto overbooking habiéndose quedado Campaña, Roger y Mayoral. Son las luces y las sombras de un proyecto en el que no ha quedado otra que regalar a Doukouré y Sadiku para que al menos puedan revalorizarse jugando en Segunda en vez de quedándose en la grada. Y ojo que el traspaso de Prcic ha sido clave para inscribir en LaLiga a Radoja, pero aun liberándose masa salarial e ingresando de fijo 600 y pico mil euros (compartidos) no ha servido para ampliar el tope de 23 kilos que el Levante puede invertir en el equipo.



Cordón sanitario

La declaración ante el juez de 'Welli', que chutó al palo, confirmó que era el único en el estadio al que no le llegó el tufo pese a lo que apestaba. A estas alturas lo importante no es ya el veredicto, sino que el juicio se celebre y funcione su efecto disuasorio. Es una pena que al Levante UD no le haya quedado otra que establecer un cordón sanitario con una parte de su historia. Ningún acusado forma parte hoy del club.