SuperLópez y el anuncio que no llega

Con independencia de cuánto le lleve dar con la tecla, tenemos que seguir llamándolo SuperLópez ahora y siempre. Es una cuestión de memoria y justicia, falle o acierte con el planteamiento, el sistema y los jugadores. Ese apodo, como leyenda del 5-4 al Barça, va a trascenderle incluso el día que termine su periplo en el banquillo, que nunca se sabe pero que ojalá sea muy tarde. El de Silla empezó siendo el salvavidas para un equipo en caída libre y se terminó encarnando en el entrenador que tanto llevábamos esperando para marcar una época. Tal vez llegue el día en el que en el Levante UD incluso tenga el monumento que en muchos otros clubes no dudarían en construirle.

Mientras tanto, eso sí, los detractores no se conforman con criticarle, a veces incluso con toda la razón, sino que se envalentonan poniendo en duda su capacidad. Vamos, que no se quedarán satisfechos hasta que a Vukcevic lo canonicen, como si ponerse a vomitar por el esfuerzo de 45 minutos (15 menos de lo que solía durar la temporada pasada) fuese de verdad un golpe de calor y no una vergüenza. Salvando las distancias es parecido, tres Champions después, a lo de Zidane, otro que no sabe. Ha dejado escrito Valdano que no da con la tecla pero que toca «en un piano desafinado, sin un diseño de plantilla que le permita definir un equipo que, hoy por hoy, no es defensivo ni ofensivo». Sabiendo que el otro día se vieron en la visita al Santiago Bernabéu y que lo felicitó por su trabajo, cualquiera diría que el pianista al que se refería no era el técnico del Real Madrid.



El momento de anunciarlo

El monumento no se sabe, pero la renovación, digan lo que digan, ya está para firmarla. El problema es cuándo hacerlo y sobre todo elegir el momento oportuno para anunciarla. El mejor habría sido antes de empezar la temporada, pero se les hizo tarde y ahora están pagando las consecuencias. Cuanto más tiempo pase, peor. A pesar de su condición de primer superlopecista, Quico no será ajeno a las dudas que también hay dentro del club por las señales confusas que emite el equipo. Sin embargo, con los focos sobre un técnico que lleva mucho desgaste a la espalda, entre otras cosas por proteger a su plantilla, no habría mejor apoyo que ofrecerle asistencia, si la necesita, y renovarlo aun con todas las cláusulas que haya que meter. Sería lo mejor pensando en un equipo que necesita un liderazgo fuerte y reactivar a todos sus jugadores franquicia.