Nanay de la China si vienen a por Morales

Morales es el mejor futbolista de la historia del Levante UD y por el retrovisor, de momento, no se ve a nadie en condiciones de adelantarlo a corto plazo. A partir de ahí, la realidad es que se perdió el último bolo del verano oficialmente por unas molestias, que fue suplente en el primer partido de LaLiga y que en su gesto se adivina que tampoco él está del todo satisfecho con su rendimiento en este arranque de curso. Paco López, que es tan entrenador como psicólogo, le echó ayer un capote y bien que hizo porque el Comandante es uno de esos jugadores a los que no hay que pincharle con más presión de la que ya se mete él solo. A sus 32 años, y tras un debut tardío en la élite, el capitán está en un momento crucial de su carrera y para continuar teniendo carrete es básico que se encuentre bien en todos los aspectos, especialmente en el físico por el tipo de jugador que es. Ahí está el ejemplo de otro veterano de la banda, responsable de lo que ocurrió en el Villamarín, como es el bético Joaquín, un futbolista que ha tenido etapas de no regatearse ni a su sombra pero de nivel contrastado. Aunque si alguna vez lo ha dicho en el vestuario ha sido más en broma que otra cosa, Morales siempre va a estar a tiempo de irse a otra a una liga exótica, así que si ocurre como cuando acabaron llevándose a Boateng y vuelven a por él, mejor contestar que nanay de la China... A día de hoy absolutamente nadie duda de su compromiso. Tampoco del valor que tiene para el club pese a haber dejado de ser el mejor pagado de la plantilla a raíz del blindaje de Campaña. La caja, hoy por hoy, está cerrada con llave a la espera de cuadrar números y pensando en lo que pueda pasar en el mercado de invierno.



Un 'Jason' para la banda

Aunque aún es muy pronto y esto no pasa de la especulación, lo llamativo es que si el plazo de fichajes se abriese mañana, la prioridad sería no un central, pese a los problemas de Duarte para jugar en bloque alto, ni tampoco un mediocentro ahora que se ha destapado Radoja. Si se pudiera, por encima de otros retoques, lo que se ficharía es un extremo. No por Morales y ni siquiera por Hernani, un futbolista de calidad que con más continuidad en ataque y menos inconsistencia en defensa sería la bomba. Al Levante le falta un Jason para la banda derecha. Para el estilo del entrenador, y a expensas de Mayoral, las bandas y Morales son la otra tecla maestra.