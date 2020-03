Volveremos, volveremos, volveremos otra vez

Antes de llegar aquí ya habrás leido mil y una cosas del coronavirus, así que estarás al día de que seguimos sin saber cuándo volverá a haber fútbol. Sin embargo, seamos sinceros, ahora lo importante no es eso. Lo que nos preocupa de verdad, y para eso llevamos confinados en casa una semana y las que nos quedan, es que cuantos más sigamos siendo cuando el balón eche de nuevo a rodar, mucho mejor. Aunque suene apocalíptico, a estas alturas nadie duda de los riesgos que hemos estado corriendo ante la amenaza mortal que se cernía sobre nosotros y que nos ha pillado a la mayoría mirando para otro lado. Hasta Nueva York se ha vaciado.

La supuesta gripe

Por desgracia, aunque este no sea momento de echarlo en cara ni exigir responsabilidades, cuando los jugadores reaparezcan sobre el césped, en los estadios y alrededor de las teles nos va a faltar gente de la que asistía siempre puntualmente a la cita. Entre los que se están yendo por culpa de este maldito bicho hay de todo, por supuesto también aficionados y periodistas deportivos como los que la profesión ha despedido en las últimas horas por esta supuesta gripe que ahora ya tenemos claro que no es gripe pero que nos tiene a todos muy gripados y atentos a guias como esta para protegernos de ella. Una enfermedad de la que no se salva nadie, especialmente el mundo del fútbol, que durante este tiempo sin cuota de pantalla debería aprovechar para tomar nota de que sin afición puede seguir siendo deporte pero no espectáculo.



Reuniones de LaLiga y ERTES

Los sueldos actuales, esos que los gabinetes jurídicos de Primera y Segunda están revisando con lupa, ha quedado bastante claro que dependen antes del marketing que del virtuosismo, así que en estos tiempos de zozobra es lógico que LaLiga, pese al mensaje prudente de Tebas en la última reunión, esté asesorando a sus afiliados sobre qué hacer y no hacer al calor del Real Decreto que el gobierno publicó el pasado martes.

Turno para otros héroes

A falta de gradas, el turno ahora es para los héroes a los que aplaudimos cada noche desde nuestros balcones. Volveremos a Mestalla, al Ciutat, a la Fonteta, a La Cerámica y al Circuito 5K, aunque esperaremos lo que sea necesario para hacerlo cuando sea seguro. Porque sí, el gusanillo lo mantenemos y cada día que pasa lo echamos más en falta, pero para eso sigue SUPER cada mañana en los kioscos y a todas horas concitando a miles de parroquianos en la web, donde las noticias más leidas son las que hacen referencia a los nuevos calendarios.

Más pronto que tarde estaremos otra vez bufanda en mano, todos dispuestos a quedarnos afónicos y con la esperanza de que nuestros santuarios sigan sonando tan bien y estén tan abarrotados como siempre. Hasta entonces, ¡quédate en casa! Ya estamos aquí nosotros para contarte lo que pase.