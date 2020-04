Valencia CF & Levante UD

Desde el primer día en el que empecé a escribir esta columna de opinión, llamada en sus orígenes 'Puntero Izquierdo' en homenaje al cuento de Benedetti sobre el fútbol de barrio y sus mafias, el subtítulo al lado de mi foto ha sido siempre el mismo: «Los goles más interesantes se marcan fuera del campo». Más de una década después del artículo bautismal, creo que la idea de que el fútbol va más allá de los partidos nunca ha estado tan justificada como ahora. Los estadios se han quedado vacíos pero aun así los clubes y futbolistas siguen presentes en nuestro día a día.

El presidente de la Generalitat ha agradecido públicamente la ayuda a la Sanidad de Peter Lim, cuyos lazos con nuestra ciudad, para quien aún no lo sepa, están lejos de limitarse solo al fútbol, mientras que el vestuario del Valencia ha arrimado el hombro con Casa Caridad y su Fundación ha hecho lo propio sufragando 50 apartamentos cerca del Arnau de Vilanova. A su vez, desde el Levante y en colaboración con todos sus aficionados, se ha realizado la donación más generosa de la que hay noticias en la Comunitat, amén de haber puesto sus instalaciones al servicio del bien común, entre ellas el Ciutat y la Residencia de Buñol.

Aunque por momentos parezca un 'pique' por ver quién es más solidario, bienvenido sea porque en este momento lo que hace falta es altura de miras, responsabilidad y pensar no solo en el presente sino en el después, en lo que vendrá cuando recuperemos la normalidad y se compruebe que ya nada es como era. Siempre he tratado de predicar con el ejemplo de que quien no planifica su futuro se ve atrapado en él, y hoy por hoy está quedando muy clara, tanto para las organizaciones en general como para las personas en particular, la conveniencia de proyectar siempre varios escenarios de futuro para no acabar convertidos en simples pollos sin cabeza.



Cuando el Levante se plantea acabar LaLiga en Mestalla lo que precisamente hace es prepararse para lo que pueda pasar pese a la incertidumbre sobre el desenlace. La competición va a terminar de jugarse pero lo hará a puerta cerrada y en esas circunstancias la frontera entre ser local o visitante se difumina y mucho. La actitud de proyectar varios supuestos es la que toca y cuanto antes esté preparado el Ciutat, mucho mejor para no tener hipotecas pendientes. Aunque dentro de las hipótesis sea más factible llegar a un acuerdo con el Villarreal, en tiempos de solidaridad la oportunidad de hacerlo con el Valencia puede venir que ni pintada.