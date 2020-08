No hace falta que el Valencia fiche a Messi

Hay que reconocer que el Valencia de Lim no hará las cosas bien pero sí rápido. En especial cuando de lo que se trata es de destruir, ya sea su propia reputación, un proyecto ganador o la que fue columna vertebral de una plantilla que llegó a ganar la Copa y acabó dando pena. Tal y como está el mercado de congelado, es digno de elogio el tiempo récord en el que se ha regalado a Parejo, malvendido a Coquelin, ventilado a Garay y parcheado a Ferran. Aunque conforme cotiza la carne de jugador del Valencia lo verdaderamente meritorio es que el traspaso de Rodrigo esta vez sí que se haya cerrado, además a un precio mejor del temido si se tiene en cuenta lo mucho que después de una temporada tan infame se había depreciado.





A falta de Cillessen, con el que tocará volver a hacer ingeniería, y del último pico para cuadrar los números y de paso pagar las nóminas, al menos el cupo mínimo de la operación salida está cubierto. Ojalá también lo estuviera el de desengaños para la afición, pero no está el asunto desde luego para pillarse los dedos. Es triste que lo que iba a ser un proyecto para ganar la Champions se haya quedado en que a 27 de agosto el único fichaje sea el del entrenador. Peor aún, que entre los jugadores que están por llegar no haya ningún candidato serio a llenar el vacío de los que se acaban de ir. Y eso que para mejorar la última versión de Parejo, Garay, Coquelin, Ferran y Rodrigo tampoco va a hacer falta fichar a Messi.





Cualquiera que esté al día de sus dos últimas temporadas sabrá que además de no ser Messi, Borja Mayoral tampoco ha sido el mejor delantero del Levante. Y es que tratándose de un exquisito jugador y profesional, su principal defecto es precisamente ser delantero y costar lo que cuesta por los goles que (todavía) no mete.del post-confinamiento, de los pocos tramos en los que superó a Roger.Que el Valencia, que ya se llevó a Jason, pueda fichar al que ha sido un suplente del Levante no pasa de la anécdota. Sobre todo porque Quico y Paco López, y en menor medida después de la oferta por Gaich también Manolo y David, pagarían por él si pudieran. Por eso y porque después de haber visto cómo se frustraba su fichaje primero por el Getafe y luego por la Lazio todavía albergan esperanzas.Está en el foco del Valencia pero de momento el escudo que sigue teniendo más cerca es el del Levante, al menos por lo que se ve en la storie que compartió de sus vacaciones entre amigos.Se metió en un jardín el bueno de Manolo Mata en la comparación entre el campeón de la Segunda en España y en Inglaterra, a la postre nuevo destino de Rodrigo, que llega a un recién ascendido.