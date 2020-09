¿Es o tiene que ir el Levante de favorito?

Hay debate en el bando granota entre los que piensan que es ahora o nunca y los que mantienen que a dónde va el Levante con el cartel de favorito. Las dos corrientes se basan en buenos argumentos porque pocas ocasiones como esta van a presentarse pero mucho ojo también porque entre lesiones y fichajes que tal vez no lleguen nunca, a Paco López le habrán dejado a los mejores pero no está para tirar cohetes. Si el Derbi se jugase entre entornos y estados de ánimo, incluso comparando a peso la cotización de los proyectos, no habría color. Mestalla y el Ciutat, y eso que en todas partes cuecen habas, son ahora mismo la némesis el uno del otro, de ahí el punto de inflexión histórico que vislumbran los optimistas al otro lado de Primado Reig. Sin embargo, lo que pasa es que hoy es día de fútbol, de protagonismo para los futbolistas y de ver a los equipos. Y en eso, a pesar del cabreo justificado de Gracia y de la prudencia de Paco, las diferencias ya no son tantas. Quien siga haciendo quiniela ya sabe: 1X2.

Más opiniones de Rafa Marín