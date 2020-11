El Valencia, el Levante y lo de siempre

El entrenador tiene bastante culpa pero vaya por delante que no toda y tampoco en tan alto porcentaje dentro del pintoresco cuadro que hay montado. Y a pesar de que haya algún o algunos jugadores que no estén, es gratuito y facilón acusar al vestuario de gandulería y acomodamiento. Aquel que en esta época viral de opinar y soltar barbaridades en caliente vaya a quedarse más tranquilo que continúe. Para él los retuits y los likes. Pero que quede claro que no es eso. Ni siquiera hace falta recurrir a las estadísticas tan en boga del big data para desmontar ese endeble argumento. Y sí, cualquier tecnología es una herramienta que ayuda y complementa a los profesionales pero que no los sustituye, todavía menos cuando continuamos teniendo ojos en la cara para ver los partidos de nuestros equipos.

Que conste que en todo el párrafo anterior ha sido a propósito no haber aclarado si nos estamos refiriendo al Valencia CF o al Levante UD. El motivo es que lo escrito vale para cualquiera de los dos, al gusto del consumidor, si bien hay que reconocer que ni los más pesimistas de uno y otro bando habrían apostado porque a estas alturas fuesen los levantinos quienes más lejos parezcan no tanto del objetivo como de las expectativas. Es indiscutible la existencia de un patrón que se repite en blanquinegros y granotas y que deja a Javi Gracia y Paco López en el ojo del huracán de manera recurrente como máximos responsables. Es ese, sin más dilación, según el cual «una locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes». Una cita que se le atribuye a Einstein, pese a no haber pruebas documentales de que sea suya, y que es perfectamente aplicable tanto a Javi como a Paco. Los dos tienen mil y un argumentos sólidos y de peso para justificar porqué el Valencia está fuera de los puestos europeos y el Levante con los mismos puntos que el colista, pero carecen de explicación o al menos no la dan públicamente al porqué de una jornada tras otra con la misma historia.

Ninguno es sólido y eso pasa factura. El Valencia es un equipo reactivo que cada vez encaja antes, mientras que el Levante es junto al Valladolid el único en Primera sin porterías a cero, lo que habla del gol en contra como apuesta segura. Mal asunto que viene de lejos. Es como si en lugar de ir al origen de la avería y solucionarla se optase porque el problema se arregle solo. Si lo hace será de chiripa y volverá en cualquier momento. De Javi no tenemos historial en su actual banquillo pero sí y largo en el de Paco, un entrenador que salió de sus peores tragos cambiando los zapatos de claqué por las botas militares.



Más opiniones de Rafa Marín