Meriton y el vacío

Está claro que el vacío que siente Meriton Holdings no es el de los aficionados sino el de los abonos y el ticketing. Quedó claro en la Junta, cuyas puertas no son como las de un Mestalla que más pronto que tarde van a estar de nuevo abiertas. Será entonces cuando el valencianismo recupere por fin el factor cancha. Y también lo hará el equipo, que este sábado recibe con solo dos puntos de margen sobre el descenso a un rival ahora mismo directo como el Athletic Club. Podríamos explayarnos en detalles, pero nada explica mejor lo que está ocurriendo que la clasificación.

Desde la victoria en Amsterdam, el único objetivo deportivo para sacar pecho, va un año de caída libre. Y eso que, aunque deteriorada, plantilla queda la suficiente para mucho más que estar como estamos. Lo que ocurre es que abstraerse del entorno que hay es por mil y un motivos misión imposible. Aunque la propuesta no la compartamos, Javi Gracia alguna coartada tiene para hacer lo que hace y decir lo que dice. Pero choca.

Tras dos partidos sin marcar y de haber encajado solo un gol, el objetivo ahora no son jugadores que en principio vengan para lo primero sino para lo segundo. Si hay mercado de invierno, posibilidad con todas las reservas después de lo ocurrido con el de verano, la prioridad es un central y otra vez un Capoué o alguien de corte similar.

Esto último porque al entrenador le parece que Racic es otra cosa que un medio defensivo, sin duda material de debate. En los mentideros incluso hablan de informes de porteros que por edad y procedencia difícilmente van a encajar por precio. Que siguen haciendo falta los fichajes que al final no llegaron es evidente. Que hay que prepararse ante cualquier posibilidad, también. Y que la cosa no deja de pintar fea, por desgracia.



El objetivo del Levante

Otro que necesita refuerzos es el Levante y también hay debate sobre en qué posición, aunque los técnicos lo tienen claro: a plazo corto, un delantero. El Mayoral que se fue a la Roma, y eso que Dani Gómez se va cogiendo y que acaba de renovar Roger, el mejor de todos. En el caso de los granotas no hay ninguna duda de que si existe la opción, se fichará. Otra cosa es a quién y sobre todo por cuánto. Euro arriba, euro abajo, el margen ronda el millón, aunque ya se sabe que la caja tampoco está para ir de espléndidos. Incluso siendo para unos meses, ese dinero no da para milagros. Además, pensando en hacer hueco, por más que a futbolistas como Radoja se les esté poniendo con pie y medio fuera, la realidad es que de momento no hay nada. Otra cosa es que pueda haberlo en breve.

Leer más artículos de Rafa Marín