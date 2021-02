La renovación de Kang In apunta a Rusia

Con Kang In es la enésima vez en la que el Valencia del señor Lim juega a la ruleta rusa, lo que confirma sin duda que el peor enemigo es el que dispara desde dentro. De todos modos ojalá el nudo gordiano de los problemas fuera si renovar o no. Sin andamios a la vista sobre los que construir absolutamente nada, el peor disparo procede de la ausencia de modelo, la inanición como forma de proyecto y la contradicción permanente de vender una política de cantera que no existe. Fue por eso en esencia por lo que pasó lo de Ferran, un caso que salvando las distancias y la escala se repite con el coreano, al que ni siquiera le sirve su presunta condición de ojito derecho del dueño.

Resulta que después de no haberlo hecho con nadie, para que renueve tiene que jugar, un planteamiento lógico de su parte que, en cambio, choca de bruces con la realidad de que quien tiene que ponerlo es Javi Gracia. Y es que está el entrenador, a la espera de su finiquito en verano, como para cumplir consignas. A sus órdenes el equipo continúa apagándose como una vela, pero que nadie lo remedie es consecuencia directa de la idiosincrasia y el ahorro que se impone desde Singapur. Los tics autoritarios, siempre absurdos, han sido un abono fértil para la regresión de la plantilla y sus objetivos, lo que ha precipitado el entierro de una temporada de la que a varios meses vista no puede esperarse nada más que la permanencia y la mitad de tabla.

La situación actual demanda el liderazgo de una figura que no existe, que nunca ha sido Gracia y que realmente con Meriton jamás habrá nadie capaz de ejercer. Bajo ese paraguas, ni siquiera Mateo Alemany, en el utópico caso de un regreso, contaría con la suficiente autoridad moral para levantar algo coherente. Quedarse a mitad de camino es siempre la base de un fracaso seguro y aquí nadie da de momento un paso al frente. ¡A ver quién es el guapo!.



El tortuoso parte de bajas en Orriols

Si no fuera por las tan discutidas rotaciones, el tortuoso parte médico del Levante sería una condena a muerte de cara a la vuelta de las semifinales de Copa: a la confirmación oficial de que Melero no llegará se le ha juntado que tampoco Bardhi. Son dos vueltas de tuerca añadidas para un Paco López asfixiado por el ritmo de bajas y aun así capaz una jornada tras otra de sacarse un once nuevo. Lo que antes era una elección ahora es obligatorio, así que el entrenador lleva mucho adelantado con la elasticidad a la que ha sometido a la plantilla. En una temporada tan caótica y estresante, las lesiones musculares no son ajenas a ningún club, aunque pocos como el granota, que nunca se había visto en una igual, las están sufriendo con este nivel de intensidad. Nadie pensó que fuese fácil.