Talento joven que va y viene en el Valencia CF

Lo va a tener complicado Anil Murthy para que el Valencia gane la Liga «en diez años» con una base de canteranos, sobre todo si los mejores siguen dándose a la fuga, reacios a echar raíces en un club que tiene un problema a la hora de asegurar itinerarios atractivos para sus jóvenes. Y es que forzar la promoción de chavales al primer equipo no es una política sugerente ni siquiera para ellos.

La inversión a futuro que se pregona no es tal sino más bien una coartada para que el señor Lim deje de nutrirse del mercado de fichajes, como si el mensaje de «austeridad» de Tebas fuese una justificación para dejar al equipo hecho un solar. Puede que suene la flauta y alguien afloje la mosca por Racic como en su día sonó por Diakhaby, que aquí sigue. Pero hasta que eso deje de ser una entelequia, y ya es triste que el club todavía dependa del cuento de los traspasos para ser sostenible, la cruda realidad habla de una incapacidad manifiesta para retener el talento.

No deja de tener su miga que la semana en la que ha trascendido el caso de Fabio Blanco haya coincidido con otro gol de Ferran Torres con la absoluta, la exhibición de Gonzalo Villar con la sub-21 y la nueva oleada de cantos de sirena por un Kang In que volará en verano y para más inri a la baja. Aunque no todos son fracasos porque ahí están las renovaciones de Yunus Musah, Hugo González, Fran Pérez, Facu, Álex Blanco, Guillamón y seguramente también Jesús Vázquez, la ausencia de un plan director realista para la cantera convierte cada negociación en un cara o cruz en el que al club le sigue saliendo más de lo segundo que de lo primero y además con excesiva frecuencia. Tal y como está montada la Academia es utópico que a los canteranos se les siga de cerca para darles una oportunidad en el primer equipo en cuanto haya ocasión. No hay ocasión, es necesidad y eso convierte en un asunto complejo el crecimiento.



Top 10 con canteranos en las grandes ligas

Tal y como dejan en evidencia los últimos estudios del Observatorio CIES, el Valencia que ha apostado esta temporada a tumba abierta por la cantera venía estando con el señor Lim a la cola de los equipos con minutos a jugadores de menos de 21 años y tres temporadas de permanencia en el club. Sin embargo, teniendo en cuenta el cambio forzado en esa dinámica, hay un dato en estas estadísticas más relevante. La Academia, a fuerza de no rentabilizar el talento que genera, está en el Top 10 de canteras europeas con más futbolistas en la élite repartidos en las grandes ligas, por encima de Manchester City o Chelsea. Y no es un problema, como piensa Anil, de que los jóvenes necesiten raíces más arraigadas.