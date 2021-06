A partir de mañana, otra vez a la pelea

Esta noche hay que disfrutar con independencia del resultado y de lo que realmente ocurra en el césped. Nada más, sin ni siquiera pensar ya en el sorpasso o en todo eso que está de vuelta. La ocasión lo merece. Han sido muchos meses, demasiados, con las gradas desiertas. Volver al fútbol es un triunfo y como tal hay que celebrarlo . Tiempo habrá para lo demás, que por cierto no es poco lo que se viene. Y es que en este momento en el que se empieza a vislumbrar la normalidad, la vieja más que la nueva, lo de menos es el partido. . Nada más, sin ni siquiera pensar ya en el sorpasso o en todo eso que está de vuelta. La ocasión lo merece. Han sido muchos meses, demasiados, con las gradas desiertas. Volver al fútbol es un triunfo y como tal hay que celebrarlo. Y es que en este momento en el que se empieza a vislumbrar la normalidad, la vieja más que la nueva, lo de menos es el partido. Va a ser la primera vez que 5.000 afortunados disfruten del remodelado Ciutat y de su espectáculo de luces y sonido, ese que hasta ahora solo se podía ver por la tele o desde detrás de los muros. Lo que toca es pegarse el gustazo, quien pueda. Y quien todavía no, al menos que empiece a relamerse pensando en la próxima temporada y en el momento de la verdad en el que salgan los nuevos abonos. Es cierto que ha sido un curso complicado y que el final lo ha empañado todo. Para los que lo han visto desde fuera ha sido raro. Pero también para los que están dentro, con un punto inexplicable. Pero hoy no es día de flagelarse sino de hacer un alto en el camino y empezar el proceso de reseteo.

Tiene que dar para todo

Competir sin objetivos no es fácil y al Levante está claro que se le ha hecho bola desde que se quedó sin ninguno cuando la permanencia fue virtual. Podemos seguir dándole vueltas a los motivos pero eso ya no va a cambiar y de lo que se trata es de que, llegado el caso, no se vuelva a repetir. Y es también fácil decir que hace falta una revolución porque todo el mundo lo ve, ya sean técnicos, entrenadores, directivos y hasta los propios jugadores.