Bordalás sabe qué quiere y qué puede

Tan importante como saber comprar es saber vender y el Valencia, que ni hizo una cosa ni la otra, tiene que aplicarse el cuento para no cometer el mismo error. Eso de que para entrar hay que dejar salir, además de una mentira que se acostumbra a dar por buena, es una torpeza con la que se corre el grave riesgo de que al final pase lo del último verano y no llegue nadie. Sin entrar en otras consideraciones sobre el presente y el futuro de Meriton, el club no se puede permitir otro apocalipsis como fue aquel. De hecho, al menos mientras no se demuestre lo contrario, los tiros no van por ahí ni Bordalás tiene pinta de ser un tipo que lo vaya a consentir. El entrenador se ha tomado unos días de desconexión en casa, pero sigue informado al minuto de todos los movimientos. En eso su rol está siendo desde el minuto 1 muy distinto al de un Javi Gracia al que primero no dejaron participar y que luego ya no se quiso hacerlo.



Factor Wass

La cuestión es que Bordalás tiene claro qué quiere y qué no y desde el primer momento también a qué puede llegar. Por eso mismo lo que no se puede permitir el Valencia es malvender a nadie. Ni a Guedes y ni siquiera a Diakhaby pero tampoco a jugadores de fondo de armario que abrigan tanto como Wass. Si el danés se quiere ir, que pague. Y si se queda, que renueve. Lo que viene siendo el ABC para cualquier dirección deportiva que se precie.



Bardhi

La Eurocopa es siempre un escaparate pero tampoco la panacea. Lo sabe el Levante, consciente de que el macedonio es uno de sus mejores activos, pero también de que hoy por hoy no es el más cotizado. Desde aquel soberbio partido que se marcó contra Alemania las cosas no le han ido bien y se le han acabado mezclando demasiadas cosas. En Orriols cruzan los dedos y no solo por la PCR.

Más artículos de opinión de Rafa Marín, aquí.