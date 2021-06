Con la manifestación se llegó al punto más álgido de crispación social en la historia del Valencia. Fue un antes y un después a partir del que esperar un cambio de régimen en Mestalla, sin duda una posibilidad que además de por la venta puede darse por lo civil o por lo legal. Sin embargo, como era de esperar, a partir de ahí la espuma fue bajando. Influyó el final de la procesión por la temporada y el acierto en la elección de alguien como Bordalás, un entrenador con el talante y la predisposición necesaria para interpretar el contexto que le faltó siempre a Javi Gracia.

La línea

Parecía incluso como si Meriton, apurando sus opciones de redención, hubiese tomado nota y estuviese más cerca de pedir perdón que de otra cosa, consciente de que cualquier salida pasaba necesariamente por bajar el tono, tender manos y puentes y sobre todo dejar trabajar primero a los técnicos y después de las vacaciones a los jugadores. Sin embargo, Murthy no escarmienta. El presidente, con esas formas que le pierden, volvió a olvidarse de que vivimos en una aldea global. De nuevo tot per l'aire, esta vez con el agravante de saltarse la más roja de todas las líneas.

Stop

Por el bien del Valencia, y dado que el desalojo, si es que se acaba produciendo, no será a corto plazo, podemos darle un arriesgado voto de confianza a la idea de que el mercado no será el apocalipsis del verano pasado. Pero la afición es sagrada. Lo que dijo Anil de los abonos, y sobre todo cómo lo dijo, no se lo consentimos. Ni a él ni a nadie. Nosotros estamos con los aficionados y por eso les hemos brindado nuestro altavoz a una decena de peñas. Lo vamos a continuar haciendo en adelante con el resto. Aunque no sea literal, la traducción de una expresión del baloncesto como la de «not in my house» viene a ser que hasta aquí, que por ahí no se pasa.

