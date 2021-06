Cosas que pueden y deben hacerse mejor

Aunque le fue bien ajustándose los guantes, el proverbial don de la inoportunidad de Cillessen se ha manifestado en un positivo por Covid ante el que su seleccionador ha actuado con puño de hierro. Parece un drama pero lo es para el holandés más que para el Valencia, cuyas primeras cartas en el mercado son Guedes y Diakhaby. Como especialista en el tema, Bordalás aguarda mientras en modo defensivo, convencido de que el equipo hay que empezarlo por atrás y expectante ante el riesgo de abandonos inesperados como pudiera acabar siendo el de Wass. Si Cillessen se queda y quiere hay portero, aunque al estilo de Guedes tan solo lo demostró en puertas de la Eurocopa.



Abonos

Cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer, además de asumirlo, es rectificar. Sin embargo, que ocurra lo primero, pedir disculpas por las formas, sería tan inaudito como improbable lo segundo, no subir los pases. Por el bien del Valencia y de sus aficionados, representados en las páginas 4 y 5 por otras diez peñas, aquello de «entendemos vuestro descontento» y «podemos y debemos hacerlo mejor» no debería quedarse en un tuit mojado.

fair-play No es el mejor ni probablemente el que más le conviene, pero el Levante sigue a la caza de un delantero y Bacca es uno de los que están en la mesa. Para ficharlo condicionan los números y la competencia pero la situación, siendo difícil, tampoco es dramática. Los clubes se han acostumbrado a apurar el plazo que tienen para dar de alta las fichas y a eso se agarran los granotas, que ni están quietos ni corriendo.



Fuga de talento

Se sabe en toda España, incluida Madrid, que Andrés Pardo es uno de los mejores cazatalentos de España. Suerte para él y lástima para nosotros. Un talento de Xirivella que se nos va.