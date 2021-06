Recuperar el ADN y también conservarlo

Bordalás está llamado a regenerar la credibilidad que el Valencia CF ha perdido como equipo y sin duda en eso va a radicar su gran misión. Sin embargo, además de recuperar el ADN, hay otro objetivo no menos importante que es el de mantener lo mejor del que queda y en eso el técnico también tiene desde luego mucho que decir. Al final, aunque sea por las circunstancias, no es casualidad que hayan terminado coincidiendo en la selección española hasta tres valencianistas, además todos de la casa. Si los planes se cumplen como están dibujados, cuestión que a estas alturas está por ver para cualquier club, Bordalás perderá a Guedes y Diakhaby pero a cambio tendrá mimbres para hacer un equipo. Y para la cohesión del mismo es diferencial no solo que Gayà esté, sino que se quede convencido. O que Soler y Hugo Guillamón dispongan de un contexto adecuado. Se habla de ADN y ninguno más genuino que el suyo. Y es que igual que hay razones para sospechar también las hay para confiar en que el techo deportivo se eleve y en que el mercado no sea de sentido único.



Habla Quico

El éxito del femenino y el temporadón del fútbol sala hay que ponerlos en valor, pero no va a estar ahí el meollo de la comparecencia mañana de Quico Catalán, una excelente oportunidad para medir la temperatura de un Levante que en lo que se refiere al mercado aún no ha entrado en calor. Está bien que el presidente salga a hablar ahora que ha dejado de hacerlo Paco López. Y ayudará que sus mensajes aporten claridad después de un final de curso confuso. Diga lo que diga, es seguro que va a tener influencia directa sobre el día a día de un proyecto que no está parado pero sí que transmite una falsa sensación de standby. Cuentan que el presidente, por cierto, ha dado la orden ya de ponerse a fichar.

