No perdamos otra vez los valencianos

Luis Enrique desaprobó los pitidos meneando la cabeza mientras seguía el partido sentado sobre una nevera azul. Sin embargo, en lugar del seleccionador fuimos los demás quienes nos quedamos helados al ver que el relevo del denostado Morata no era Gerard Moreno, que continuó un rato más con su trasero en el banquillo. No hay otro delantero como él entre los alistados de la Roja y lo demostró nada más entrar al campo. Sus movimientos fueron de lo mejor en ataque contra una Suecia encajonada a la que solo Pedri supo cómo desarmar. Tuvo el gol de cabeza con uno de sus remates clásicos, pero el portero metió el pie abajo. En una España más seca que el césped ayer de La Cartuja, con buen juego pero que no marca ni a tiros, es anti-natura que Gerard no sea titular o al menos que no juegue más.

Dureza

No es ninguna broma la postura de la Conselleria de Política Territorial, pendiente aún de emitir un segundo informe sobre la Fase 2 de la ATE, la que concluye en agosto y cuya prórroga o no es independiente de la propuesta de sanción de 2,36 millones. La decisión demuestra a las claras, por una parte, que el marcaje a Lim es al hombre y, por la otra, que la brecha abierta no se tapa con tiritas. El Valencia recurrirá la propuesta de multa y de hecho argumenta que es inaplicable, pero el mensaje, más duro que el del Ayuntamiento, es el de que se va a hacer todo lo posible para que los incumplomientos no caigan en saco roto. De tanto estirar la cuerda acabará rompiéndose por algún lado aunque nadie se pone de acuerdo en cuál es el débil. En todo caso, que no volvamos a ser los valencianos los que salgan perdiendo.

Ventas

No está claro de dónde va a sacar el Levante el dinero que tiene previsto en traspasos, aunque candidatos no le faltan. Sin embargo, entre malvender a De Frutos o que llegue una buena oferta por Vezo no hay color. Así que a por centrales se ha dicho.

