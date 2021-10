El CAU Valencia sumó su segunda victoria ante el Sitges en un partido que dominó pero donde no sacó partido a su superioridad en la melé y la touch. Empezó apretando el CAU, se jugaba en el campo rival. Tras una melé bien empujada llegó el primer ensayo de Bernie que transformó Mesigos. Respondió el equipo local con ensayo y trasformación para empatar. En ese toma y daca apretaba el CAU y se defendía bien el Sitges. El oval rondaba por la 22 local pero no acababa el equipo valenciano ensayar. Pudo desempatar el conjunto catalán con un golpe de castigo desde el medio pero no acertó y el partido se fue al descanso con empate a 7.

La segunda parte se inició con el Sitges muy entero y atacando al CAU aunque sin acercarse a la 22. El CAU buscaba la victoria con empuje y de nuevo en una melé ganada con fuerza permitió un nuevo ensayo al que no se sumó la trasformación. Parecía que el partido comenzaba a decantarse para el CAU pero la superioridad con el oval no se convertía en puntos en el marcador. Y cuando no aciertas se paga. Tras un ataque largo local y una touch ensayaron los catalanes para empatar en marcador tras no lograr la transformación. Tenía que reaccionar el CAU y reaccionó tras una touch dentro de la 22 que con trabajo de la delantera consiguió ensayar. De nuevo sin acierto en la trasformación el marcador era de 12-17. En los últimos minutos trato de conseguir algo positivo el Sitges pero no paso apuros el CAU para llevarse la victoria.