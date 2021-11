Este fin de semana Les Abelles jugaba como visitante en sus tres partidos de competición nacional. Los tres encuentros fueron igualados hasta el final, logrando dos victorias en categoría masculina y una derrota del femenino frente a las vascas del Getxo Giroa-Veolia.

Liga Nacional Sub-23: CAU Valencia 21 - 22 Les Abelles

El derbi Sub-23 se lo llevó Les Abelles por un ajustado 21-22 para los abejorros.

Tras un inicio que hacía presagiar una victoria holgada, los locales entraron en el partido y, gracias a su potente melé, lograron hacerse dueños y señores del encuentro, teniendo prácticamente totalidad de posesión, pero sin materializar esa ventaja en el marcador.

Los abejorros llegaron a los minutos finales vivos en el marcador, 21-15 a falta de diez minutos.

Los cambios en ambos equipos cambiaron la obtención de melé y, Les Abelles, pasó a ser dominador en esta fase de juego, metiendo a los locales en 22 propia.

Tras varias melés a 5 metros, con golpe en cada una de ellas a favor de los de Pastor, anotaron, en un final agónico, un ensayo bajo palos, que, con la transformación fácil de Lucas Martin, dejó el marcador final en 21-22.

Perfecta actitud de los abejorros que supieron ser quirúrgicos en los momentos clave, consiguiendo ensayo prácticamente en cada internada en 22 local, logrando, no sin sufrimiento, la victoria.

Anotaciones:

Ensayos: Lucas Martín, Sebastián Figueras y Emiliano Sabadín

Transformaciones: Lucas Martín (2)

Golpes de castigo: Lucas Martín (1)

División de Honor B Femenina: Getxo Giroa-Veolia 10 - 5 Les Abelles

Las chicas de División de Honor B y los chicos de División de Honor A se despedían por la mañana en el hotel y se deseaban suerte por partes iguales.

Las de Ahuir, rumbo a Getxo, llegaban al campo de Fadura con ganas de llevarse la victoria como visitante.

El campo estaba pesado tras las lluvias y los partidos del sábado, por lo que el juego difícil y se paraba mucho por fallos de manos de ambos equipos.

Getxo se adelantó con un golpe de castigo centrado, y con un ensayo transformado, aprovechando la superioridad numérica tras una amarilla a las abejorras.

Las valencianas reaccionaron antes del descanso con un ensayo de Kiara Espósito tras varios intentos abejorros por delante.

En la segunda parte, con la lluvia que caía y con el campo ya más embarrado, no hubo cambios en el marcador. Las locales no pudieron aprovechar otra expulsión temporal de las valencianas, y las visitantes no consiguieron materializar varias oportunidades dentro del ensayo getxotarra, que acababan con balón injugable.

Final de partido con el marcador de 10-5, obteniendo bonus defensivo importante en un campo complicado.

Anotaciones:

Ensayos: Kiara Espósito

División de Honor A: Grupo Intxausti Gernika RT 26 - 29 Les Abelles

Los chicos de Socías llegaban a Urbieta bajo una cortina de granizo y viento.

Los valencianos, poco acostumbrados a este clima, iniciaron los primeros minutos del calentamiento dentro del vestuario, saliendo al campo solo lo justo y necesario.

El balón estaba complicado y la melé no estaba siendo la mejor fase estática de los abejorros. Una patada taponada y dos golpea ponía por delante a los basurdes, pero tras unos buenos mauls visitantes, Joaquín Rodon consigue ensayar en una esquina, y cerca del minuto 40, tras unas buenas transmisiones, Emilien Cabalé ensaya para dejar un 16-15 en el marcador con todo por jugar.

Los abejorros intentaron calentarse en el vestuario, con la única motivación de ganar este encuentro y poner tierra de por medio con los vascos.

Los locales seguían arrasando en melé, pero las pocas oportunidades que tenían los abejorros las aprovechaban.

Una carrera de Carl Jeffs, excelso en ataque y, sobretodo, en recuperación de balón, terminó con ensayo en la esquina, transformado por Edu Sorribes.

Se llegaba a los minutos finales con 26-22 para los locales, pero tras interminables pick and goes cerca de ensayo local, Marcos Ozu, tras jugada especialidad de la casa, logró poner el 26-29 final.

Quedaba un minuto de defensa ordenada y sin fisuras. Objetivo conseguido para los valencianos en un campo muy complicado.

Anotaciones:

Ensayos: Joaquín Rodón, Emilien Cabalé, Roy Vucago y Marcos Ozu

Transformaciones: Edu Sorribes (3)

Golpes de castigo: Edu Sorribes (1)

I Campeonato de España de Rugby Inclusivo

Además de la participación de Les Abelles en competición nacional es de remarcar que también tuvo una gran representación abejorra en la Selección Valenciana de Rugby Inclusivo. Este sábado se desplazaron hasta Aranjuez para disputar el I Campeonato de España de Rugby Inclusivo de selecciones autonómicas.

El torneo terminó con una medalla de plata que sabe a oro para este grupo de jugadores que no dejan de dar alegrías al club valenciano.