Victoria del CAU Valencia en su visita a la Mar Bella en un partido trabado donde fue superior al CN Poble Nou en los dos tiempos (14-38). Salió sin fisuras el CAU que no quería sorpresas. En en minuto 2 consiguió su primer ensayo Terol y tras no acertar en el tiro a palos desplegó Titu Mirolo su habitual catálogo de aciertos pateando a palos. Primero fue con un drop y luego dos golpes de castigo para llegar al minuto 20 con 0-14 en el marcador. No podían los locales acercarse a la línea de 22 de los valencianos que se defendían bien pero en la primera llegada a los 25 minutos y tras un despiste lograron su primer ensayo Poble Nou. Entró el partido en un toma y daca sin dominio de ninguno de los equipos. Mientras el apertura del CAU seguía a la suya anotando todo lo que tiraba a palos para dejar el marcador al descanso 7-20.

La segunda parte se inició con un nuevo golpe trasformado por Titu y tras eso un nuevo drop. Minuto 5 y ventaja 7-26. Se jugaba poco y se enredó el partido. Y en ese guión estaba más cómodo el equipo catalán que en el 24 ensayaba y trasformaba para reducir distancias. Eso si reaccionó rápido el CAU que en la siguiente jugada y tras una melé bien jugada conseguía también ensayar. Y ahí murió el ímpetu del Poble Nou que vio como caía un nuevo ensayo del CAU con esta vez si trasformación que dejaba a cinco minutos para el final un 14-38 insalvable. No hubo mucho más. Intentó Poble Nou sumar más puntos pero no se movió el marcador.