Derbi de la Comunitat Valenciana en el campo de Juan Antonio Samaranch de Alicante. A priori un encuentro entre dos equipos bastante igualados en la clasificación, el Akra Bárbara R.C. y el CR San Roque, que cayó del lado local por 28 - 12.

Los primeros instantes del partido se saldaron con unas defensas muy fuertes por ambos equipos. El San Roque en su primera presencia en campo contrario se cobró un golpe de castigo que Hugo Cantet se encargó de convertir en 3 puntos. Ninguno de los dos equipos era capaz de imponerse e intercambiaban patadas sin rédito alguno. Los tres cuartos de ambos conjuntos se mostraron seguros en las recepciones a lo largo del encuentro.

El primero en generar una jugada de peligro fue el equipo local, disponiendo de varias melés consecutivas cerca de la línea de ensayo que no logran marcar. Al poco una patada al centro de la cancha es recogida tras bote con dificultad por el 13 azulgrana, pero a los pocos instantes, cuando ya marchaba bajo palos y todo indicaba que sería el primer ensayo del encuentro, se le cayó finalmente al suelo. Sin tiempo para lamentaciones los alicantinos rápidamente se plantaron en la 22 contraria disponiendo de una melé centrada, que tras varios pick and go liberan el balón a la mano hasta ser posada en la esquina por el ala izquierdo, 7-3.

El Akra mostró solvencia en los saques de banda pero no así en la melé, donde las fuerzas eran parejas. Al filo de la media hora de juego el San Roque vuelve a crear peligro con una patada diagonal buscando al 11. Este consigue recepcionarla en una buena disposición para la marca, pero el colegiado señaló que estaba delante del pateador. Seguidamente los visitantes disponen de un golpe de castigo que el apertura se encarga de transformar (7-6).

Ninguno de los dos equipos era capaz de imponerse en el juego y solamente acciones puntuales eran las que generaban peligro, como una jugada de la línea local que cerca estuvieron de ensayar y un avant lo impidió. El Akra seguía en terreno rival y tras un ruck, el jugador J.F. Fenocchio recepciona una patada a sí mismo por el cerrado y consigue el segundo ensayo de su equipo,12-6.

El San Roque no se descuelga del partido y de otra vez aprovecha una infracción alicantina para obtener 3 puntos más, 12-9.

Pero cuando todo apuntaba al descanso el Akra se encontró con una melé centrada a 5 metros de ensayo. Después de tres melés consecutivas e innumerables pick and go, de dos tarjetas amarillas a los azulgranas por reiteración de golpes en la misma línea de ensayo, finalmente decidieron pedir palos y marcharse al vestuario con un 15-9.

Se inicia la segunda parte con una superioridad numérica de dos jugadores por parte del Akra, que no aprovecharon ya que a los 20 segundos de la reanudación el colegiado expulsó con 10 minutos al flanker local.

Los dos equipos realizan cambios, aparentemente da la sensación que el San Roque consigue encadenar varias fases seguidas de juego aunque sin mucha profundidad. Pero será de nuevo J.F. Fenocchio quien mediante una jugada ensayada de la línea consiga colarse por la defensa visitante y alcanzar la zona de marca con el oval para el Akra, 22-9.

El San Roque, a su vez, vuelve a utilizar la pierna de Hugo Cantet para transformar un nuevo golpe de castigo y seguir el rebufo del Akra y seguir aspirando a la remontada, 22-12. Quedaban veinte minutos por delante. Por instantes parece que los de Benicalap recuperan la iniciativa en el juego pero sin generar peligro.

El Akra tras una touch ganada a 5 metros y un maul no consiguen plantar la pelota en la zona de marca. El San Roque realiza un saque de bote pronto desde su zona de ensayo. El balón es recepcionado por el apertura que se juega un drop con éxito, 25-12. Tan sólo fueron 3 puntos, pero anímicamente hizo daño en sus rivales. El chicle se volvía a estirar.

Se abrió una pequeña esperanza a los visitantes a falta de diez minutos cuando el medio melé local es expulsado con tarjeta roja tras voltear a un jugador del San Roque sin balón.

Pero los azulgrana no disponían de más munición. En un segundo tiempo donde el juego se vio muy interrumpido (cambios, contusiones, expulsiones…), el tiempo se fue agotando hasta la transformación a palos por parte del Akra y poner el definitivo 28-12 en el marcador.

Una victoria merecida para el Akra que aunque no pudo dominar el juego, si aprovechó mejor las acciones y aciertos puntuales.