Trepidante encuentro disputado por el San Roque en el campo de Pins Vens de Sitges. Desde el mismo inicio hasta el último segundo los espectadores pudieron disfrutar de un choque con todos los ingredientes necesarios: ensayos, transformaciones, contraataques, mauls, grandes placajes, giros en el marcador, etc.

Nada más iniciarse el encuentro, el San Roque inaugura el marcador, minuto 2. Neme se escapó por la banda derecha y cayéndose pasa el oval a Juane, este tras un sutil cambio de pie y una galopada de 40 metros rozando la línea de lateral consiguió la primera marca, 0-5.

Poco duró la alegría a los visitantes cuando en el minuto 6 los locales le devolvieron la moneda tras ganar un line out, penetrar por el cerrado y finalmente abrir el oval al lado abierto para anotar el empate y posterior transformación, 7-5. Entonces el Sitges empezó a dominar el juego: fuertes penetraciones de sus delanteros, encontrando espacios en la defensa y obteniendo numerosos golpes de castigo a favor.

Fruto de ese mayor dominio en el minuto 11 el Sitges volvió a ensayar por la banda derecha,12-5. Rápidamente el San Roque responde con una jugada de habilidad. Hugo García en cancha contraria amaga el pase exterior a los tres cuartos y se interna hacia el centro, pasando el balón a Juane que rápidamente cede el oval con una mano a Matías Chiuccariello que recibe, y aunque es agarrado de una pierna consigue alcanzar la codiciada línea de ensayo, 12-12.

En el minuto 19 se produjo una mini tangana que se saldó con tarjeta amarilla para el jugador local y tarjeta roja para Joel Trejo.

Los catalanes volvieron a hacerse con el dominio y en el minuto 24 tras varias fases con profundas penetraciones el balón llegó hasta el zaguero que paralelo a la línea de lateral consiguió introducirse en la zona de ensayo y plantar el oval, 19-12.

La inercia local continuaba y 3 minutos más tarde de nuevo un ensayo catalán, 26-12.

A la media hora de juego y precisamente con un jugador menos, el San Roque se sacudió la presión del Sitges y empezó a elaborar fases un poco más largas, obteniendo en el minuto 35 tres puntos gracias a un buen un golpe de castigo convertido por José “Coche”, 26-15. Balón de oxígeno para los chicos de Benicalap.

Justo en el minuto 40, en los albores del descanso, un rápido contraataque llevado a cabo por el zaguero y los alas que desarbolaron a la defensa y que anotaron el quinto ensayo catalán, 31-15.

Segunda parte

Se inició la segunda parte. El San Roque realiza varios cambios y sale más entonado y dinámico. Ahora son los locales los que cometen más infracciones, sus delanteros ya no encuentran los espacios ni la energía del primer tiempo. Los azulgrana generaron varias jugadas de peligro quedándose a las puertas del ensayo hasta que Juanito Matei, en el minuto 48 tras una melé a 5 metros y varios pick and go, entró durísimo a ras de suelo y consiguió hundir el oval justo en la raya de marca, 31-22.

El dominio valenciano no se detuvo y diez minutos después una jugada en medio de la 22 rival se abrió a la mano por la derecha y acabó con un último pase de Bonsi a Manu Golpe, que agarrado por tres defensores y en la misma esquina, posó la pelota en la hierba de la zona de marca, 31-27.

Restaban más de veinte minutos y el San Roque había conseguido reducir los 16 puntos de desventaja en tan solo 4. Las espadas en todo lo alto.

El Sitges vio peligrar el partido y empezó a sacudirse la presión valenciana y generó alguna ocasión clara de peligro. Por su parte los azulgrana tuvieron 2 dos golpes de castigo a palos y José Juárez aprovechó el segundo para apretar aún más el resultado,31-30, minuto 71.

El partido entra en una fase con excesivas patadas estériles por parte de los dos conjuntos. A falta de 10 minutos el colegiado mostró cartulina amarilla al ala catalán. Después de 40 minutos retornó la igualdad numérica en el campo con 14 contra 14. Esto dio ánimo a los visitantes que tras una jugada de Poli, Fatai consiguió la ansiada remontada, 31-37. Era el minuto 75 y aunque el colegiado prolongó bastante el fin del encuentro ya no se movería el marcador.

Gran encuentro, gran remontada que permitió al San Roque, a falta de la última jornada, alcanzar la anhelada permanencia una temporada más en División de Honor B.