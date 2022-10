Con una gran segunda parte logró el CAU Valencia su segunda victoria en la visita a El Toro (13-32). Un partido igualado en su primera mitad pero donde los valencianos mostraron su buen potencial ofensivo en la segunda consiguiendo cuatro ensayos y dejando muy buenas sensaciones ante un rival que nunca se rindió.

La primera parte fue muy igualada. Comenzó anotando el equipo local con un golpe de castigo a lo que respondió el CAU con ensayo de Pedro que también transformó Terol. Con 3-7 en el marcador los dos equipos buscaron imponer su ritmo pero en oval rondaba más la 22 local. Con todo los valencianos no anotaron ni sacaron provecho a ese dominio y de nuevo con un golpe de castigo acortó distancias El Toro. Al descanso 6-7 para CAU y una segunda mitad con todo por decidir.

Eso si, no quería el CAU dejar de sacar provecho a su visita a Mallorca y arrancó la segunda parte intenso y muy concentrado. Consiguió dos ensayos para marcar distancias en el marcador nada iniciarse el segundo periodo pese a que no logró Joan Terol trasformar los tiros a palos. Si lo hizo en un golpe de castigo que dejaba mediada la segunda parte un 6-20 que no hizo que los locales bajaran la guardia. Pero algunos errores con balones retenidos penalizaron a El Toro que vió como su rival sumó un nuevo ensayo por parte de Bernie y que esta vez si trasformó Terol para seguir aumentando la distancia. Los últimos minutos del partido no fueron menos intensos que el resto del choque pese a la ventaja visitante. Lo intentaban los mallorquines pero fue el conjunto valenciano jugando con inteligencia quien logró un nuevo ensayo tras una buena combinación Arnau Vilar. El viento de nuevo evitó sumar dos puntos más. La capacidad de trabajo y sacrificio de los locales se vio compensada en el último minuto del partido cuando El Toro anotó su único ensayo y sumo los dos puntos de la transformación dejando el resultado final en 13-32.