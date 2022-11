Con una espléndida mañana y la grada repleta de aficionados recibía el campo del Río al San Roque y al Toro de Mallorca en la sexta jornada de la competición (30-21).

Sabedores los locales que era una buena oportunidad de conseguir la primera victoria salieron decididos a por el partido. En ese acoso inicial obtuvieron en el minuto 4 el primer golpe de castigo frente a palos en 22 que el canterano Robert Rochina se encargó de transformar en los primeros tres puntos del partido, 3-0.

Despertaron los visitantes y tomaron la iniciativa jugando en campo contrario, aunque el San Roque con buena actitud defensiva no permitió que entraran en la zona de 22. En el minuto 20 los mallorquines intentaron acortar distancias por medio de un tiro a planos lejano que no convirtieron. Seguidamente ambos conjuntos entraron en una fase de intercambios de patadas infructuosas.

Poco a poco los de Benicalap empezaron a retomar la iniciativa en el juego rompiendo el equilibrio predominante. A la media hora de juego R. Rochina transformó un nuevo golpe poniendo el 6-0 en el marcador. Lo volvería a intentar 7 minutos después pero en esta ocasión el oval no pasó entre los tres palos. Y en la última jugada, antes del descanso, buena jugada local donde Emi se internó en campo contrario, el balón fue liberado y pateado a la zona de marca, que por escasos centímetros no es plantada por el ala.

A los 5 minutos de la reanudación se produjo una gran jugada de Chiucca que sacó un golpe a la mano rápido desde el centro del campo hasta 22 sorprendiendo a la defensa y cediendo el oval a Juanma Pizarro, que es placado de manera ilegal dentro de la zona de marca. La colegiala concedió un ensayo de castigo, 13-0, y mostró tarjeta amarilla al centro visitante.

El ensayo de castigo les dió alas a los locales, que aumentaron su intensidad y verticalidad en su juego. Fruto de este arrojo en el minuto 50 sumaron 3 puntos más, tras convertir Rochina un nuevo puntapié de castigo escorado, 16-0.

El dominio siguió siendo blaugrana con buenas fases dinámicas a la mano. Tras ganar una touch en 22 contraria, Poli aproximó el oval hasta la línea de 5 metros, donde después de tres fases con pick and go, el gran Connor consiguió la marca (su segundo ensayo tras el que ya obtuvo en Poble Nou), 23-0, minuto 58.

Cinco minutos más tarde los valencianos seguían con la iniciativa. Y tras sorprender con una touch corta entre lanzador y el primer saltador, Chiucca de nuevo se planta a 5 metros de marca, después de cuatro fases de pick and go, J.M. Pizarro consiguió el tercer ensayo del partido para los locales, 28-0, minuto 68.

Quedando 10 minutos para la finalización el partido aparentemente estaba sentenciado. Pero no fue así, los mallorquines reaccionaron de manera admirable. Se hicieron dueños del territorio. Primero tras sacar un golpe rápido a la mano que pilló dormidos a los valencianos en el minuto 70, 28-7. En la misma jugada Juan María Pizarro ve la tarjeta amarilla por no estar a los 10 metros reglamentarios. El San Roque se quedaría en inferioridad. Dos minutos después, el segundo centro visitante avanza muchos metros por la banda derecha, tras ser placado el balón es desplegado hasta la banda izquierda donde el ala consiguió el segundo ensayo mallorquín, 28-14. Espoleados por la dinámica positiva y la superioridad numérica, en el minuto 77 una melé a 5 metros es castigada con golpe franco, que el número 8 sacó rápido para poner el inquietante 28-21 en el marcador. Al igual que en el primer ensayo visitante, en esta ocasión también se cobró una tarjeta amarilla a “Bonsi” Monsell por no estar a 10 metros.

Aún se prolongó un par de agónicos minutos más el encuentro, pero no llegó el milagro balear y el marcador ya no se movería. Un 30-21 final que hacía justicia a lo acaecido durante los 80 minutos.

Llegó por fin la deseada y merecida primera victoria en la competición para los muchachos de Chano Collados, que además invita al optimismo de cara al próximo partido ante el colista, Rugby Club Sitges.