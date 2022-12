El CAU Valencia sumó una victoria muy trabajada ante el Akra Bárbara de Alicante en un partido muy igualado, dinámico y bonito (38-18; 22-8 al descanso). Los dos equipos decidieron apostar por mover el balón rápido y el enfrentamiento se convirtió en un choque de muchos quilates.

La primera parte se inició con el conjunto local golpeado primero. Un golpe de castigo que Terol mando entre los dos palos puso por delante al CAU que ya nunca dejó de ir por delante en el marcador. Fue el propio Terol quien consiguió el primer ensayo del partido. Se jugaba mas en el campo del Akra y fruto de ese dominio llegó también el segundo ensayo. Parecía que el choque tenía color rojinegro pero los alicantinos nunca se rinden y redujeron distancias ensayando. El partido era movido y estaba más cómodo el conjunto de Valencia. Al descanso 22-8.

La segunda parte el dominio se alterno. Akra fue a por el partido sin miedo, jugando bien. Recortó distancias y buscó acercarse a su rival. Pero del CAU puso cabeza a su juego y frenó en el momento oportuno las acometidas de su rival. 23-13 se acercó el conjunto alicantino. Reaccionó el CAU y marcó territorio. Al final 38-18 en un partido muy disputado con los dos equipos jugando un gran rugby.

Tampoco falló el RC Valencia, que sigue por delante del CAU tras su ajustada victoria a domicilio ante El Toro (14-17).

Crónica Fénix R.C. Zaragoza - C.R. San Roque

El CR San Roque perdió ante el líder Fénix (38-16).

Viajaban los valencianos a tierras mañas para disputar el encuentro en casa del líder. Nada hizo presagiar que un sorprendente San Roque plantaría cara durante 60 minutos. En el XV inicial se vieron muchas novedades en el conjunto visitante, sobre todo en sus tres cuartos donde muchos jugadores jugaron en posiciones no habituales y donde debutaron Damien Correge y el canterano Álex Hinarejos.

Los primeros 10 minutos los zaragozanos dominaron territorialmente pero sin crear gran peligro. Es por ello que en el primer golpe de castigo que dispusieron, decidieron chutar para inaugurar el marcador, 3-0.

A partir de ahí el San Roque empieza a jugar rápido y dinámico en campo contrario, creando en el minuto 25 una ocasión manifiesta con numerosos pick and go a un metro de ensayo que finalmente no se logró.

Seguidamente, en el minuto 28, los maños tras ganar una touch, abrieron el balón hasta su número 10, que se escapó en diagonal para conseguir el primer ensayo del partido, 10-0.

Los azulgranas volvieron a la carga jugando en campo contrario obteniendo 3 puntos después de que Hugo Cantet transformase un golpe de castigo desde la mismísima línea de touch, minuto 31, 10-3. Cuatro minutos después de nuevo el apertura valenciano sumaba tres puntos más al patear otro golpe escorado a la derecha, 10-6.

Una vez más cuando mejor juegan los de Benicalap, el Fénix responde con un nuevo ensayo mediante una jugada rápida de su ala izquierdo, 17-6, en el minuto 37.

Apuró el San Roque los últimos instantes del primer tiempo para poner el 17-9 en la última jugada antes del descanso, con otro golpe de H.Cantet.

Una entretenida primera parte donde se vio juego y tantos por parte de ambos conjuntos.

Pronto, en el minuto 46, los locales volvieron a ensanchar el marcador con una marca del primer centro tras chutar el apertura una patada rasa a la zona de ensayo, 24-9.

De nuevo los valencianos apretaron y fueron a por su primer ensayo. Después de múltiples fases en 22 contraria y tras una melé ganada, Emi Sabadín en una jugada ensayada plantó el oval dentro de marca para poner el 24-16.

Con este ensayo acabó la munición del San Roque. Los maños en vista que podría peligrar la victoria se esforzaron para demostrar porqué son líderes y más en su propia casa. Además realizaron 8 cambios. Por su parte los blaugrana defendieron el castillo durante diez minutos hasta que de nuevo su primer centro en una gran jugada individual volvió a entrar en la zona de marca y sumar 5 puntos, 31-16, minuto 61.

A falta de diez minutos para la conclusión, los zaragozanos pusieron el definitivo 38-16 que cerraba cualquier atisbo visitante.

Gran encuentro disputado en el campo de los Pinares de Venecia, donde los muchachos de Chano Collados dieron una gran imagen ante el líder.

Después del parón navideño, volverán a las canchas el 8 de enero para enfrentarse en un atractivo encuentro ante el CAU en el campo del Río.