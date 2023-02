Igualado e intenso partido en Alicante donde el CAU se impuso al Akra por un ajustado resultado. Los derbi son sinónimo de intensidad y así empezó el Akra el partido, yendo a por todas y consiguiendo el primer ensayo en el minuto 3 tras una buena combinación de su línea de 3/4. Pero el partido había empezado tan trepidante que en la siguiente jugada ensayó el CAU. Ni unos ni otros acertaron en el tiro a palos. Se igualó el partido hasta que un golpe trasformado por los alicantinos puso por delante al Akra.

En ese toma y daca el CAU comenzó a carburar, a romper líneas y a buscar con ahínco voltear el marcador. En el ecuador de la primera parte se puso por delante 8-10. Acrecentó la ventaja con una nuevo ensayo tras un buen tuya-mía en la banda entre Fernando Morente y Matías que no consiguió trasformar Adría Terol. Trató el conjunto local de recortar distancias pero sólo lo consiguió con un nuevo golpe trasformado. Al descanso 11-15 para el CAU.

Una marcha más tras el descanso

No quería sorpresas el conjunto de València y salió al ataque. Sumó tres puntos al convertir un golpe de castigo y respondió el Akra con otro. Con el 14-18 en el marcador los equipos buscaban el ensayo. El CAU para poner distancia, el Akra para ponerse por delante de nuevo. Se jugaba más en territorio alicantino pero el Akra no es un rival fácil. Lucha y pelea cada metro y posesión. No sacó provecho de ese dominio el CAU y apretaron los dientes los locales en busca de la victoria. Tiro de oficio el CAU para evitar que el ímpetu de su rival le quitara la victoria.

Victoria del Rugby Club Valencia

Por otra parte, el otro equipo valenciano en la División de Honor B masculina, el Rugby Club Valencia, se impuso en su partido de esta jornada al BUC Barcelona por 16-51. Un resultado que permite seguir segundo tras el CAU, con 48 y 52 puntos respectivamente en la segunda vuelta.