El 11 de marzo de 1973 nacía oficialmente el Rugby CAU Valencia que este sábado, por tanto, celebrará su 50 cumpleaños. Para conmemorar la efeméride el club reunirá a una representación de destacados miembros de la historia de la entidad en un emotivo acto que se celebrará en el Campo del Río a partir de las 17:00 horas coincidiendo con el partido de Liga ante el Gotics: «Que el CAU haya alcanzado los 50 años de vida es algo impresionante. Empezó como un club universitario con un componente lúdico y ver ahora en lo que se ha convertido es algo que nos enorgullece», afirma Toni Gimeno, Director Deportivo y ‘hombre de club’ que lleva 47 años en la entidad: «Empecé jugando en la temporada 75-76 y ya me quedé» destaca Gimeno que desde el principio compaginó su faceta de jugador con la de entrenador y que en la actualidad lleva al equipo sub-18 «empecé a entrenar para que mis hermanos pudiesen jugar también. Antes apenas había equipos de formación».

El presente del CAU Valencia

Ahora, cinco décadas después, el CAU cuenta con más de 400 jugadores y jugadoras y 20 equipos: «Tres equipos en categorías Sub-6, Sub-8, sub-10 y sub-12, 2 equipos sub-16 y uno sub-18, más el Femenino y el Masculino absolutos», enumera Gimeno.

El CAU se ha convertido en una de las mayores canteras del rugby: «Hubo una época en la que estuvimos vinculados al colegio Helios y teníamos un porcentaje alto de jugadores procedentes de dicho centro. Ahora tiene más mérito porque tenemos jugadores de muchas localidades, siempre hemos sido abanderados del rugby en València y la comarca del Camp del Turia. Este año incluso tengo un jugador que viene todos los días desde Castellón a València a entrenar».

Instalación deportiva

El CAU desarrolla su labor en el Campo del Río Turia: «Es una magnífica instalación pero está muy saturada, la compartimos con otros clubes y cada vez tenemos más equipos. Todavía no ha llegado el momento, pero inevitablemente llegará, en el que tengamos que decirle a jugadores que no, que ya no podemos acoger a más, y eso me da mucha pena», afirma Toni Gimeno. El director Deportivo del CAU también destaca la evolución de la presencia femenina en el club: «Siempre hemos apostado por su total integración. Al principio eran unas pocas niñas, muy vinculadas al club, hijas de jugadores...Las integrábamos en los equipos del club y jugaban con los chicos sin ningún problema. De hecho es algo que seguimos fomentando ya que es muy positivo tanto para las chicas como para los chicos», afirma Gimeno que ya en la década de los 80 intentó formar une equipo femenino: «Luego hemos tenido grandes jugadoras como Teresa Bueso que es un referente en el club». Si Bueso es el referente femenino, entre los masculinos, sin duda está Alvar Gimeno, internacional absoluto con la selección española e hijo de Toni: «No puedo estar más orgulloso».

Fundación

El CAU lo fundó en 1973 el ya desaparecido Luis Sebastián Caballero, junto a un grupo de universitarios. Su hijo Luis, representará este sábado a su padre en la celebración del 50 aniversario. «Al principio era un club de estudiantes, se empezó a participar en competiciones federadas regionales y provinciales y poco a poco fue creciendo». Primero llegó el ascenso a Primera División en la temporada 1996-1997 y dos años después a de División de Honor B. El momento más apoteósico del club llegaba en los comienzos del siglo XXI: «De todos estos años yo me quedo sin duda con el primer ascenso a División de Honor A», asegura Toni Gimeno. Fue en la temporada 2001-2002: «es algo que parecía impensable y lo hemos hecho dos veces», afirma Gimeno, ya que el club repetiría gesta en la temporada 2009-2010.

Momentos complicados

En estas cinco décadas el CAU ha pasado también momentos complicados, como recuerda Toni Gimeno: «En los años 90, por falta de instalaciones, tuvimos que irnos 3 ó 4 años a Alzira con Tomás Pardo. Luego volvimos a València pero estábamos un poco perdidos, la Universitat de València nos dejaba sus instalaciones pero fue un tiempo duro».

Resurgir

El club se rehizo y con la construcción del campo del Río resurgió para volver a crecer. En la actualidad el primer equipo masculino está en División de Honor B: «Nos hemos quedado fuera del grupo Élite y tenemos que reflexionar para volver el año que viene con más ímpetu». Mientras el equipo femenino sigue dando pasos hacia adelante: «Es un equipo joven que está trabajando muy bien. Lo más importante es que se consolide el proyecto». Para Gimeno el futuro se presenta repleto de retos: «El principal es poder generar recursos, los gastos son cada vez mayores y las familias no pueden soportar todo el peso. Hay que seguir evolucionando».