Fin de semana redondo para Les Abelles

Fin de semana redondo para el C.P. Les Abelles con importantes victorias. Les Abelles consigue la victoria en Barcelona frente al Barça Rugby en División de Honor, Les Abelles M23 consiguen que el derbi se quede en el Pantera y los equipos M16 y M18 ganan las semifinales autonómicas y van a la final.

División de Honor

Comenzaba el encuentro en "La Teixonera" y, en el minuto 9, el número 10 del Barça abría el marcador con un puntapié de castigo tras un golpe cometido por Les Abelles, dando inicio al marcador con una pequeña ventaja de 3-0 a favor de los locales. En el minuto 19, Les Abelles, tras un maul, consigue el primer ensayo de la jornada, transformado por Bautista Güemes, colocándose por delante del marcador de 3-7. Sin embargo, no es hasta el minuto 26 cuando el jugador número 13 del Barça logra romper la defensa abejorra y termina ensayando, este transformado, colocando el marcador 10-7 a favor del Barcelona.

En el minuto 39, un golpe cometido por Les Abelles lleva al Barça a chutar a palos, sumando 3 puntos más en un puntapié de castigo (13-7). Luego, tras un golpe del Barça, el conjunto valenciano decide ir también a palos para sumar otros tres puntos, los cuales Bautista Güemes los consigue con éxito, acortando la distancia en el marcador (13-10). Así termina la primera parte del encuentro, caracterizada por un juego muy aéreo y un contacto intenso en la defensa.

Comenzaba la segunda parte del encuentro y, tras un buen maul de Les Abelles dentro de la zona de 22 del equipo rival, y con el balón en juego, lograron una melé a favor. A pesar del esfuerzo por avanzar hacia la zona de ensayo y una sólida secuencia de "pick and go", el ensayo que consiguió Marcos Herrero, jugador número 12 de Les Abelles, no fue válido tras un balón adelantado que terminó siendo melé en contra para los valencianos.

En el minuto cincuenta y dos, el Barça consigue el segundo ensayo, que no logran transformar, dejando el marcador 18-10. Les Abelles recuperó el balón en el saque y, tras un juego rápido de la línea abejorra, moviendo el balón de lado a lado, lograron volver a acercarse a la zona de ensayo de los locales. Sin embargo, tras un golpe del Barça, Les Abelles decide ir a palos donde Bautista Güemes suma 3 puntos más mediante un puntapié de castigo en el minuto cincuenta y ocho (18-13).

En el minuto sesenta y cinco, el Barça Rugby vuelve a ir a palos tras un golpe a favor consiguiendo tres puntos más en el marcador (21-13). En el minuto sesenta y ocho, tras un maul de Les Abelles que avanza poco a poco, consiguen liberar el balón y Marcos Herrero, jugador número 12, consigue el ensayo para el conjunto abejorro, el cual es transformado por Gëumes, colocando el marcador 21-20. Y, en la última jugada del partido, Les Abelles recupera el balón y consigue el tercer y último ensayo del partido, que no llega a ser transformado, dejando el marcador final de 21-25.

Concluye así el partido correspondiente a la jornada número 14 de la División de Honor con victoria para Les Abelles. El próximo partido para el conjunto valenciano será el 7 de abril, a las 12:00 horas, en los Campos Jorge Diego "Pantera", donde recibirán al Pasek Belenos.

Resultados y clasificación

Resultados del Grupo B de la División de Honor Masculina. / FERUGBY

Clasificación del Grupo B de la División de Honor Masculina. / FERUGBY

Otros resultados del club

El sábado 23 de marzo, a las 16:00 horas, Les Abelles M23 recibió al CAU Rugby Valencia en el Pantera. El partido era importante al tratarse de un derbi valenciano en la Competición Nacional M23.

La primera parte del encuentro terminó con un resultado muy ajustado, 0-3 a favor del equipo visitante, en un jugó que se caracterizó por una defensa sólida y mucho contacto físico, donde los jugadores consiguieron aguantar físicamente. En la segunda parte, Les Abelles daba la vuelta al marcador, anotando dos ensayos transformados y un puntapié de castigo, lo que resultó en un marcador final de 17-8, asegurando así la victoria y el derbi.

Además, ese mismo sábado, los equipos M16 y M18 de Les Abelles-Quality Brokers disputaron y ganaron las semifinales de la Liga Autonómica R1, pasando a jugar la final.