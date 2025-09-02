El Rugby Turia presenta un proyecto ambicioso para ascender a División de Honor

El proyecto deportivo del Rugby Turia se prepara para una nueva temporada con la reestructuración de su cuerpo técnico. Con una visión clara de profesionalización y crecimiento, el club busca afianzar su liderazgo en el rugby nacional, manteniendo sus objetivos de desarrollo y rendimiento de cara a la temporada 2025/2026.

Equipo técnico

El nuevo equipo técnico estará liderado por Borja Cotanda en la Dirección Deportiva, quien se encargará de la coordinación global, la estructura del club y la cultura del equipo. A su lado, Javier Sanz asume el rol de Head Coach para la dirección técnica general y la planificación de juego. Adrián Pastor será el Entrenador Principal del equipo de División de Honor B (DHB), mientras que Víctor Borrás se encargará del desarrollo y liderazgo del equipo Territorial como 1º Entrenador del Emerging. Santi Rullo brindará su apoyo como Entrenador de Apoyo del Emerging.

En el área de la preparación física, Sebastián Medina será el Preparador Físico, con el apoyo de Julia García y Marta Madrid como Fisioterapeutas. La responsabilidad del área médica recae en Carmen Villar, y José Moncholí será el Responsable de Delegados. El equipo también contará con la experiencia de Ana María Aigneren como Responsable de Baby Turia y José Delgado como Entrenador de Skills.

Sebastián Medina será el Preparador Físico. / INSTAGRAM RUGBY TURIA

La responsabilidad del área médica recae en Carmen Villar. Las fisioterapeutas son Julia García y Marta Madrid. / INSTAGRAM RUGBY TURIA

Santi Rullo brindará su apoyo como Entrenador de Apoyo del Emerging. / INSTAGRAM RUGBY TURIA

Víctor Borrás se encargará del desarrollo y liderazgo del equipo Territorial como 1º Entrenador del Emerging. / INSTAGRAM RUGBY TURIA

José Delgado como Entrenador de Skills. / INSTAGRAM RUGBY TURIA

Objetivos

El club presenta un proyecto deportivo ambicioso, con el claro objetivo de lograr el ascenso a División de Honor con su equipo Sénior femenino DHB y competir al máximo nivel en la categoría Territorial con el equipo Emerging.

Patrocinio

Además, el proyecto deportivo se fortalece con la renovación del patrocinio de empresas valencianas como Teika, formando parte de su campaña de apoyo al deporte femenino ‘Juegan ellas, ganamos todos’.