El Valencia RC y Les Abelles estrenan la nueva División de Honor Élite

La División de Honor Élite masculina, segunda categoría del rugby español, en la que participan en el Valencia RC y el Fibra Valencia Les Abelles, dará comienzo este fin de semana con un nuevo formato compuesto por diez equipos en formato de liga anual a doble vuelta con 18 jornadas, disputando los cuatro primeros al término de la fase regular un 'play-off' en el que el campeón ascenderá a la División de Honor masculina.

CONSULTA los HORARIOS de la PRIMERA JORNADA.

Se modifica de esta manera el modelo que se llevaba a cabo hasta la fecha, donde la categoría servía únicamente como una fase final de la División de Honor B en la que los tres primeros clasificados de cada grupo geográfico accedían a ella para disputar una segunda vuelta corta de ocho partidos, con los cuatro mejores luchando por el ascenso en un play-off a partido único.

Equipos participantes

En lo que respecta al descenso, una de las dos plazas será para el CR Cisneros Zeta "B" independientemente de cómo acabe en la tabla, tal como se aprobó en la Asamblea General. La otra será para el equipo de los restantes que peor puesto ocupe en la clasificación; siendo los participantes que completan la nómina el Valencia RC, el Pozuelo Rugby Union, el Sant Cugat, el Hernani CRE, el Fibra Valencia Les Abelles, el Pasek Belenos, el Recoletas Salud Fénix, el A.D. Ing Industriales Las Rozas Rugby y el Gernika RT.

Además, a excepción del CR Cisneros Zeta "B", todos los demás estarán en la Copa del Rey junto a los once de la máxima categoría, repartiéndose los veinte aspirantes en cuatro grupos de cinco integrantes cada uno.

Calendario

La fase de grupos tendrá lugar entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre de 2025; las semifinales a partido único entre los primeros de cada grupo el 8 de febrero y la final el fin de semana del 2 y 3 de mayo de 2026.