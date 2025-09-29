El Huesitos La Vila cae ante el Ordizia (27-16)

El Club de Rugby Huesitos La Vila empezó la temporada 2025/2026 en la División de Honor de Rugby demostrando ambición, actitud y ganas de brillar en una categoría de enorme potencial. El conjunto de Falu Quirelli perdió ante un gran bloque, pero presentó batalla hasta el final en un duelo espectacular que abrió la temporada. Hubo errores, muchos, pero el margen de error es muy grande en un Huesitos muy mejorado y que dará muchas alegrías.

La crónica

Derrota por 27-16 y sin bonus, pero las sensaciones fueron para mostrar una sonrisa por el gran trabajo del equipo. No fue un buen inicio de partido, pero poco a poco el Huesitos amenazó el área del Ordizia para no dejar que su rival se escapara. De hecho, al descanso se llegó con un ajustado 13-9.

Tras unos minutos de dominio local, Lucas “Pocho” consiguió un gran ensayo para el Huesitos que dejó el encuentro con todo por decidir. Los vileros se dejaron la piel y estuvo muy cerca de llegar otro ensayo, pero el conjunto local estuvo muy sólido detrás y fue imposible. El bonus estuvo cerca, pero el encuentro dejó una gran imagen del Huesitos.

El Barcelona espera el próximo domingo en El Pantano en el estreno en casa de la temporada.

Valoración del entrenador

Tras el partido, el entrenador del conjunto vilero, Falu Quirelli, reconoció la frustración por el resultado, aunque destacó la actitud de sus jugadores y el camino de mejora del equipo. “La verdad que estamos tocados por la derrota. Tuvimos nuestras oportunidades y no pudimos aprovecharlas. Ordizia fue más efectivo y nos marcó en momentos claves”, señaló el técnico.

Pese a la derrota, Quirelli subrayó que La Vila dominó en fases importantes: “Fue un partido bastante parejo, pero tuvimos más posesión de balón y territorialmente nos plantamos gran parte del partido en su campo. Aun así, nos volvemos con las manos vacías”.

El entrenador no dudó en felicitar al rival: “Ganaron bien, siendo más sólidos en algunos aspectos del juego y, sobre todo, teniendo mucha efectividad en cada oportunidad que tuvieron”.

En clave positiva, Quirelli valoró el esfuerzo del grupo: “Tenemos que seguir trabajando, seguimos mejorando y hubo muchas cosas positivas. El esfuerzo y actitud de los chicos fue tremendo y eso nos da mucha tranquilidad”.

Pensando ya en el futuro inmediato, el técnico insistió en la necesidad de “afinar el juego, ordenar y ejecutar mejor las armas, mejorar en la obtención y en la disciplina”, convencido de que con ese trabajo “las victorias llegarán”.

El Huesitos La Vila arrastra un par de jugadores golpeados tras el choque, aunque se espera que no revistan gravedad. El equipo ya tiene la mente puesta en el compromiso del próximo domingo en El Pantano.