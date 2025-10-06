DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA
El CAU Valencia inicia la temporada en DHB con victoria
El equipo valenciano se impuso en su visita al Palma Rugby Unión por el marcador de 13-37
El CAU Rugby Valencia único representante valenciano en la División de Honor B Masculina (DHB) ha iniciado la temporada con victoria en el campo del Rugby Palma, con un partido serio donde fue muy superior en la segunda parte tras una primera más igualada.
La crónica
El choque empezó con mucho ritmo con ensayo valenciano en el minuto 3 y respuesta local en el 5. Desde ahí y hasta el final de los primeros 40 minutos juego intenso y alternativas. Dominó más el CAU que ejercía de equipo grande y veterano frente al recién ascendido y se marchó al descanso con ventaja de 13 a 27 y cuatro ensayos anotados.
La segunda parte se le acabó el fuelle a los locales y el CAU amplió su diferencia hasta los 37 puntos finales sin que el Palma anotará ningún punto más. El CAU arranca la temporada con victoria clara y bonus ofensivo. Ahora toca seguir con esta dinámica para sumar una nueva victoria en casa. Será el 19 de octubre en el campo del Río contra el Andorra.
Resultados y clasificación DHB Masculina
Resultados y clasificación de la DHB Femenina
