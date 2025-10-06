Esfuerzo sin premio para FibraValencia Les Abelles y Valencia RC

Tercera jornada en la División de Honor Élite Masculina del rugby español con derrotas para los equipos de la Comunidad Valenciana. El Valencia RC cayó en casa frente al Hernani CRE por 17-19, mientras que FibraValencia Les Abelles perdió en casa del Sant Cugat por un ajustado 20-19.

Crónica de FibraValencia Les Abelles

El conjunto valenciano cayó por la mínima (20-19) en La Guinardera, en un duelo muy igualado que se decidió con un golpe de castigo en la última jugada.

FibraValencia Les Abelles estuvo a segundos de firmar un triunfo de peso a domicilio. En un partido áspero, de mucha disputa territorial y defensas serias, Sant Cugat se llevó el botín con un golpe de Arthur Picole en el 80’ (20-19). Antes, los valencianos habían remontado con un ensayo de Marc Genovés tras una acción coral que nació en una recuperación de José “Chel” Ortega, continuada por la ruptura de Lucas Martín y la asistencia final al ala.

El choque empezó cerrado, con golpe de Mateo Martínez (0-3, 28’), pero Sant Cugat encontró premio sobre la bocina con maul de touch que finalizó Óscar Mato y transformación de Picole (7-3 al descanso). Tras el paso por vestuarios, los locales golpearon de nuevo con otro maul culminado por Franco Podgaetzky y pateo certero de Picole (14-3). Lejos de rendirse, Abelles reaccionó con el pie de Mateo Martínez (53’ y 65’) para apretar el marcador (14-9). Un nuevo golpe de Picole (69’) y otro de Mateo (74’) mantuvieron el partido abierto (17-12), hasta que, en el 77’, Chel Ortega recuperó un balón clave y Lucas Martín conectó con Marc Genovés para ensayar. Martínez transformó (17-19). En la última jugada, Picole decidió desde los palos (20-19).

Valoraciones

Al final del encuentro, el entrenador de Les Abelles, Maximiliano Machado 'Max', valoró el esfuerzo del grupo: “Fue un partido muy duro, contra un equipo muy aguerrido como Sant Cugat. Tienen buenas formaciones fijas, una melee fuerte, buen line y maul y se hacen fuertes de local. Nosotros somos un equipo con muchos jugadores nuevos, nos estamos conociendo y generando buenas conexiones. Seguimos creciendo, dimos un pasito más con respecto al partido anterior. Todavía hay cosas por mejorar, pero el grupo está con muy buena energía y muy motivado. Ahora ya con la cabeza puesta en Industriales y a trabajar fuerte para lo que viene”.

También habló Gonza Sidan, que destacó la entrega del equipo pese al resultado: “Nos vamos con la frustración de haberlo tenido tan cerca, pero también con orgullo. Dimos la cara todo el partido, supimos sufrir en defensa y demostrar que este grupo no baja los brazos. Este tipo de partidos nos hacen crecer y llegar más fuertes a los que vienen”.

Con este resultado, Les Abelles suma un bonus defensivo importante y confirma que el equipo va a más jornada tras jornada. El conjunto dirigido por Max sigue mostrando madurez, cohesión y una mejora constante en el juego colectivo.

Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 3

📅 04/10/2025 – 16:00h

🏟 ZEM La Guinardera (Sant Cugat del Vallès)

👥 125 espectadores

Resultado: CR Sant Cugat 20 – 19 CP Les Abelles

Marcador:

● 28’ Mateo Martínez (Abelles) – Golpe de castigo (0-3)

● 40’ Óscar Mato (Sant Cugat) – Ensayo + transformación Picole (7-3)

● 50’ Franco Podgaetzky (Sant Cugat) – Ensayo + transformación Picole (14-3)

● 53’ y 65’ Mateo Martínez (Abelles) – Golpes de castigo (14-9)

● 69’ Arthur Picole (Sant Cugat) – Golpe (17-9)

● 74’ Mateo Martínez (Abelles) – Golpe (17-12)

● 77’ Marc Genovés (Abelles) – Ensayo + transformación Martínez (17-19)

● 80’ Arthur Picole (Sant Cugat) – Golpe de castigo (20-19)

Árbitro: Jorge Sáez Domínguez.

Asistentes: Eduard Martí y Agustín Mestre.

Delegado federativo: Marc Riera.

Evaluador: Félix Villegas.

Expulsiones temporales:

● Sant Cugat: Óscar Mato (19’), Franco Podgaetzky (63’), Tomás Casat (70’).

● Les Abelles: José Ángel “Chel” Ortega (39’).

Crónica Valencia RC

Resultados y clasificación

