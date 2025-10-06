El Huesitos La Vila supera al Barcelona en un espectacular partido (43-7)

El Huesitos La Vilaconfirmó las buenas sensaciones del primer partido y consiguió una victoria convincente ante el Barcelona en un duelo espectacular en El Pantano (43-7).

La crónica

El conjunto de Falu Quirelli, que se coloca tercero en la clasificación de la máxima categoría, barrió a su rival prácticamente desde el principio y solo permitió un ensayo del conjunto catalán en los primeros instantes del duelo. Desde ese momento, el Huesitos fue muy superior con un juego vistoso y muy difícil de frenar por su rival.

Brillante el partido de Etcheverry, elegido MVP del partido, pero la clave estuvo en la labor de equipo y en la intensidad de los jugadores locales, que no permitieron ni un solo punto del Barcelona en la segunda parte. Emiliano Gómez, De Prima, Asier Pérez, Estanislao Pérez, Gastón Demergassa, Asier Redondo y Pandelo fueron los protagonistas de los ensayos en un partido de neto color vilero desde el principio.

El equipo estuvo muy arropado por los espectadores en una gran entrada en El Pantano, donde asistió Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat.

Valoración

Tomás Etcheverry, que jugó un encuentro muy completo, valoró esta victoria: “Estamos muy contentos, era muy importante la victoria en casa, tenemos que seguir construyendo y pensar ya en el siguiente partido. Arrancamos mal en los primeros dos minutos pero enseguida hicimos nuestro juego”.

Resultados y clasificación