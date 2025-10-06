DIVISIÓN DE HONOR
El Huesitos La Vila supera al Barcelona en un espectacular partido (43-7)
El conjunto que entrena Falu Quirelli fue muy superior a su rival durante todo el partido. Esta victoria le coloca en la tercera posición de la clasificación
El Huesitos La Vilaconfirmó las buenas sensaciones del primer partido y consiguió una victoria convincente ante el Barcelona en un duelo espectacular en El Pantano (43-7).
La crónica
El conjunto de Falu Quirelli, que se coloca tercero en la clasificación de la máxima categoría, barrió a su rival prácticamente desde el principio y solo permitió un ensayo del conjunto catalán en los primeros instantes del duelo. Desde ese momento, el Huesitos fue muy superior con un juego vistoso y muy difícil de frenar por su rival.
Brillante el partido de Etcheverry, elegido MVP del partido, pero la clave estuvo en la labor de equipo y en la intensidad de los jugadores locales, que no permitieron ni un solo punto del Barcelona en la segunda parte. Emiliano Gómez, De Prima, Asier Pérez, Estanislao Pérez, Gastón Demergassa, Asier Redondo y Pandelo fueron los protagonistas de los ensayos en un partido de neto color vilero desde el principio.
El equipo estuvo muy arropado por los espectadores en una gran entrada en El Pantano, donde asistió Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat.
Valoración
Tomás Etcheverry, que jugó un encuentro muy completo, valoró esta victoria: “Estamos muy contentos, era muy importante la victoria en casa, tenemos que seguir construyendo y pensar ya en el siguiente partido. Arrancamos mal en los primeros dos minutos pero enseguida hicimos nuestro juego”.
Resultados y clasificación
- Las sensaciones de Juan Roig en el Roig Arena: 'Parece que estemos en otra ciudad, que esto sea la NBA
- Final | El Valencia Basket aplasta al Barça en otra fiesta en el Roig Arena
- Valencia Basket despierta tarde y cae en su estreno en Liga F Endesa (71-65)
- Ron Gourlay muestra su peor cara
- El Valencia CF, víctima de una crisis global
- Mucha emoción y ovación a Juan Roig en la inauguración del Roig Arena
- Ron Gourlay tiene un mensaje para el valencianismo
- El Roig Arena bate un récord de asistencia en toda la historia de la ACB