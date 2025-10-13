DIVISIÓN DE HONOR
El Huesitos La Vila se afianza en la parte alta de la clasificación de DH
El conjunto que entrena Falu Quirelli consigue su segundo triunfo consecutivo con una gran victoria en su visita al Inexo El Salvador (26-38)
El Huesitos La Vila se afianza en la parte alta de la clasificación con una espectacular victoria en la cancha del Inexo El Salvador por 26-38.
Primera mitad
El equipo que dirige Falu Quirelli fue muy superior durante la mayor parte del partido con Asier Pérez como uno de los jugadores más destacados, aunque la labor defensiva en los momentos más decisivos del partido fue clave para sumar puntos que corroboran que este año el Huesitos va en serio. El conjunto vilero se puso por delante rápidamente con un ensayo de Di Prima con patada posterior de Guemes, el gran especialista. Tras la reacción del actual campeón, Demergasso castigó con otro ensayo para dejar claro que el Huesitos viajó con una sola intención. Al descanso, el equipo vilero tenía el encuentro muy controlado.
Segunda parte
La segunda parte fue dura para ambos conjuntos. Ensayo vital de Di Prima más otro posterior de Caini para encarrilar el encuentro ante un rival que apretaba por momentos. Hubo sufrimiento en los instantes finales pero la victoria se fue para La Vila. Dos victorias y el equipo arriba.
Valoración
Gascón Demergasso, capitán del Huesitos, declaró tras el partido: “Fue un partido muy duro pero estamos muy contentos por la victoria. Siempre estuvimos arriba y eso nos dio tranquilidad para poder jugar. Sufrimos al final por el cansancio y se nos complicó algo el partido, pero trabajamos bien y nos vamos con lo que nos merecimos”.
Resultados y clasificación
