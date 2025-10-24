DIVISIÓN DE HONOR
El Huesitos La Vila busca una nueva victoria en el Pantano
El equipo vilero se enfrenta este domingo (12:00 horas) al Recoletas Burgos en busca de afianzarse en la parte alta
El Huesitos La Vila afronta este domingo un encuentro especialmente atractivo. El conjunto vilero, cuarto en la clasificación, se enfrenta al Recoletas Burgos, segundo, en busca de afianzarse en la zona alta e incluso asaltar el liderato de la máxima categoría.
El equipo que entrena Falu Quirelli es consciente de la dificultad del encuentro pero encara el duelo con la confianza de las dos últimas victorias y con optimismo por el juego desplegado desde el comienzo de la competición. El Pantano se viste de gala en un partido entre dos rivales que se encuentran solo separados por un punto en la clasificación. Se espera un gran ambiente en las gradas en el encuentro que arranca a las 12:00 horas.
El técnico del Huesitos tiene claro cómo tiene que salir su equipo: “Jugamos ante un equipo durísimo que pelea mucho, es muy físico y tiene buenos delanteros y línea de tres cuartos. Va a ser vital la defensa, correr mucho y no dejar que ellos estén cómodos en ataque porque podemos pasarlo mal. Solo nos vale estar al cien por cien para tener posibilidades de luchar por la victoria”.
La agenda del resto de equipos de la Comunidad Valenciana en competiciones nacionales de rugby
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE MASCULINA
Gernila Rugby Taldea - FibraValencia Les Abelles (domingo, 13:00 horas).
Valencia RC - Pasek Belenos (domingo, 12:30 horas). Polideportivo Quatre Carreres.
DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA
CAU Valencia - Club Natació Poble Nou (sábado, 16:00 horas), campo de rugby del Río Turia. Duelo por el liderato del Grupo B.
DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA
Barcelona Universitari Club (BUC) - Turia (sábado, 17:45 horas).
