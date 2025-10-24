El Huesitos La Vila busca una nueva victoria en el Pantano

El Huesitos La Vila afronta este domingo un encuentro especialmente atractivo. El conjunto vilero, cuarto en la clasificación, se enfrenta al Recoletas Burgos, segundo, en busca de afianzarse en la zona alta e incluso asaltar el liderato de la máxima categoría.

Clasificación de la DH de rugby. / FERUGBY

El equipo que entrena Falu Quirelli es consciente de la dificultad del encuentro pero encara el duelo con la confianza de las dos últimas victorias y con optimismo por el juego desplegado desde el comienzo de la competición. El Pantano se viste de gala en un partido entre dos rivales que se encuentran solo separados por un punto en la clasificación. Se espera un gran ambiente en las gradas en el encuentro que arranca a las 12:00 horas.

El técnico del Huesitos tiene claro cómo tiene que salir su equipo: “Jugamos ante un equipo durísimo que pelea mucho, es muy físico y tiene buenos delanteros y línea de tres cuartos. Va a ser vital la defensa, correr mucho y no dejar que ellos estén cómodos en ataque porque podemos pasarlo mal. Solo nos vale estar al cien por cien para tener posibilidades de luchar por la victoria”.

La agenda del resto de equipos de la Comunidad Valenciana en competiciones nacionales de rugby

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE MASCULINA

Gernila Rugby Taldea - FibraValencia Les Abelles (domingo, 13:00 horas).

Valencia RC - Pasek Belenos (domingo, 12:30 horas). Polideportivo Quatre Carreres.

Clasificación Deivisión de Honor Élite Masculina. / FERUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B MASCULINA

CAU Valencia - Club Natació Poble Nou (sábado, 16:00 horas), campo de rugby del Río Turia. Duelo por el liderato del Grupo B.

Clasificación del Grupo B de la DHB Masculina de rugby. / FERUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINA

Barcelona Universitari Club (BUC) - Turia (sábado, 17:45 horas).